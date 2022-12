Una funcionaria de Malargüe amenazó a sus subordinados por audio: "Los voy a enterrar de cabeza"

Amenazó a sus subordinados, aparentemente, por haberse sentido injuriada por algo que dijeron sobre ella, según se desprende de sus propios dichos. Y entre otras cosas, en el material que les envió, asegura que es “sicario”; aunque no queda claro si lo dice en sentido figurado o de modo literal. También es médium.

Entre las exigencias que lanzó a los funcionarios hay algunas particulares. Tienen que ver con la vestimenta: “Todo personal que vaya a la municipalidad no va a ir con el uniforme, si van a ‘putanguear’. Yo no soy Víctor Andrade (el director de Defensa Civil). ¡Yo los voy a enterrar de cabeza! A mí nadie me anda difamando ni me anda calumniando. Y mi vida privada, aparte de la seguridad, no le debería importar a nadie”, avisó.

Y sobre este tema siguió: “A nadie le incumbe qué hago o si tengo otro oficio, o a qué me dedico. ¡Sí! ¡Soy sicario! Le corto la cabeza al mejor postor (sic). A mí me contratan para matar gente. Y si me pagan bien, lo hago. ¿Cuál es el problema? ¿Alguno tiene problemas conmigo? ¿Tienen testigos? Ya, quiero que levanten la mano. Que sea la última vez que me entero que mi nombre anda en la boca de ustedes en un municipio”, les advirtió.

clarividente veronica contreras de los santos.jpg Verónica Contreras de los Santos aseguró que Abigail Carniel fue enterrada en El Challao.

“¿Qué, querés quedar en mi lugar? Llegá a la licenciatura. Tenés quince años para estudiar. Yo en quince años estoy retirada. Nunca me voy a jubilar. Siempre voy a ser Delta Uno, como lo fui en la Policía de Mendoza, años. El que tenga algo para decirme, que tenga los huevos de decírmelo a mí. No tienen que ser traicioneros. ¡Que no me entere, porque va a ser el último día que respiren!”

La voz atribuida a Contreras volvió a focalizarse en lo que -podría decirse- hace a la presentación personal: “Átense el pelo. Mis guardias no son de divas. Son de seguridad del municipio. Se hacen una trenza o un rodete. Si no les gusta, retírense. Hay gente que quiere trabajar, no andar de divas. ¿No les gusta? Chau, chau. Den lugar a otra persona. ¿Les molesto? Estudien como yo: escalen y ganen un lugar con lo que ustedes estudiaron. ¡No chupando verga!”, aconsejó.

Ahora los voy a probar. Voy a probar la lealtad. Ya van a tener entrevistas también con varias personas de la municipalidad. Quiero ver qué tienen que decir de mí. Ustedes, que yo les abrí una puerta, cuando vienen hasta de tener antecedentes penales”, afirmó. Luego, remató todo el aleccionamiento con un último aviso:

“¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Pero no, yo me las cobro a las desilusiones. ¿Saben por qué? Porque yo no soy una mala persona. Yo soy leal. Y yo, si tengo que matar por ustedes, lo voy a hacer. Y no voy a andar hablando de ustedes. Y menos, fuera de una guardia, porque cada uno (fuera del trabajo) con su culo hace lo que quiere. Y no me importa si trabajan de lo que trabajen: en los ajos, en la papa, matando gente o de prostitutas. No me importa, pero en mi guardia van a ser impecables”, cerró. Alguien filtró el material.

image.png La mujer, durante una de sus búsquedas, que además han trascendido la provincia, porque también participó intentando encontrar a una joven en Neuquén.

Las respuestas del municipio sobre la ex policía y médium

Por la forma en que se refiere a un público plural, parece que los destinatarios del audio están en un grupo de mensajería instantánea; presumiblemente, un equipo de trabajo. Los reclamos, por otra parte, son propios de alguien a quien lo han injuriado, o sobre quien se han comentado supuestas malas prácticas.

Desde el municipio afirmaron que la parapsicóloga tiene un contrato y que se dedica a una tarea de seguridad forestal, pero que no tiene un rango jerárquico como, según ellos, ella marca en redes sociales. La propia mujer publicó una foto con el intendente Ojeda, agradeciéndole por "abrirle sus puertas".

Sea como fuere, Contreras ya había estado en la lupa de los medios a mediados de 2021, cuando participó en la búsqueda de la joven desaparecida Abigaíl Carniel. Sobre ella –cuyo último rastro data del 15 de abril de ese año y nunca más se supo nada acerca de su paradero- Verónica dijo que la adolescente fue asesinada y enterrada en El Challao. Así lo contó en su momento la periodista Soledad Segade, mientras buscaba ese supuesto cadáver.

directora de seguridad de malargue.jpg Contreras se refirió al intendente como "el único que me abrió las puertas".

¿Por qué estaba en el medio de los investigadores que intentaban dar con Abigaíl? Porque la mujer tiene 53 años y un pasado en la Policía de Mendoza. Pero asegura haberse especializado en las artes de la clarividencia, aprovechando un presunto don natural que, entre otras cosas –y de acuerdo a sus propios dichos- le permite saber de inmediato si una persona está viva o muerta.

Así fue que se dedicó alguna vez a buscar también a Johana Chacón (la nena desaparecida en septiembre de 2012, en Lavalle y por cuyo crimen hubo un condenado). Según contó este diario meses atrás, la malargüina afirmó que la pequeña se le había manifestado para decirle que la habían matado y que estaba enterrada en la misma finca en la cual había habitado toda su vida, en la localidad de Tres de Mayo.

Ahora la mujer presta servicios en la comuna de la que es oriunda.

