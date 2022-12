Embed

La kinesióloga Noelia González fue quien grabó a Brian cuando jugaba a atajar penales contra Países Bajos -como hizo el propio "Dibu" en los cuartos de finales del Mundial Qatar 2022- , el video se viralizó y llegó hasta el propio arquero de la Selección argentina, que le respondió con otro grabación.

Embed

“Cuando vio ese video, primero como que no se dio cuenta, pero después se dio cuenta que era para él y no paraba de llorar de la emoción. Fue un momento muy emocionante”, dijo a Télam la Delia Maercedes Carrizo, abuela de Brian Nahuel Cortes More.

El niño vive en Forres, a unos 35 kilómetros de la capital santiagueña, con su madre Thalía More, su papá Julio Dante Cortes y su hermana Briana, de 7 años.

“A él siempre le gustó el fútbol, le encanta, su mamá le compró un arco el año pasado, ahora le regalaron unos guantes y juega con su abuelo y verlos así es una emoción muy grande, es inexplicable”, dijo su abuela.

Y agregó: “No podemos creer que se haya viralizado este video, y que el Dibu haya contestado tan rápido, es todo muy emocionante”.

Delia contó que Brian nació prematuro y tuvo parálisis cerebral, pero remarcó que "él entiende todo, nos habla, nos hace bromas, cada logro que consigue es emocionante, es un niño feliz”.

dibu-martinez.jpg El Dibu Martínez se hizo gigante ante Países Bajos, donde la Selección argentina sacó boleto para las semifinales del Mundial Qatar 2022.

Respecto a la respuesta del arquero de la Selección argentina, que llegó el jueves, la abuela afirmó: "La verdad no pensábamos que era cierto, cuando mi hija recibió el mensaje del hermano del Dibu con el video contestándole. Fue una locura de emoción”.

“Estamos muy agradecidos con todos los que compartieron el video y que haya llegado a manos de Dibu y que él haya tenido este gesto de contestarle”, resaltó.