Dibu Martínez le transmite confianza a la Selección argentina

dibu 1.jpg

Dibu Martínez, quien acumula 25 partidos en la Selección argentina, consideró que el partido semifinal fue "el mejor" de todos los disputados en esta Copa del Mundo. "Contra México fue muy duro pero pudimos sacarnos la presión, contra Polonia mejoramos, con Australia y Holanda, sufrimos", resumió.

"En el entretiempo hablamos que no nos podía pasar lo mismo y por suerte pudimos liquidarlo. Estamos en la final, es un orgullo y un placer poder jugarla con esta camiseta, pero si no la ganamos no vale nada", concluyó.

El Dibu tras vencer a Croacia

Los arqueros argentinos en finales del Mundial

1930: Angel Bossio

1978: Ubaldo Fillol

1986: Nery Pumpido

1990: Sergio Goycochea

2014: Sergio Romero

Dibu y el arco en cero

La tercera valla invicta del Dibu Martínez

Emiliano Dibu Martínez logró ante Croacia la tercera valla invicta en el Mundial Qatar 2022 y aunque no tuvo que aparecer en su esplendor, sacó una pelota muy difícil al primer palo tras un remate de Modric y respondió con seguridad en todos los centros.

delpo dibu.jpg

Un detalle particular es que el arquero argentino no sufrió goles en contra en los 3 partidos en los que utilizó la indumentaria verde, mientras que padeció 5 goles en los 3 encuentros en los que vistió de rojo ante Arabia Saudita (2), Australia (1) y Países Bajos (2), partido en el que atajó dos penales de los 5 que ejecutaron los neerlandeses.