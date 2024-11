El ministro Víctor Fayad proyectó una caída de la recaudación del 10% al cierre del 2024

Según Fayad "el ritmo de Ingresos Brutos y Coparticipación viene siendo parecido, por distintas razones. Si uno compara enero-setiembre con el mismo período del 2023 siempre dará menos".

Del 2023 con "esteroides" a un 2024 distinto

Para el administrador del presupuesto provincial "esa etapa del año pasado tuvo una inyección de esteroides, y lo que pasó este año arrastra una caída muy fuerte".

Pasar de la comparación interanual a la intermensual genera un poco más de optimismo en el Gobierno, a raíz de un repunte gradual en la recaudación de los distintos tipos de impuestos. Aunque cada cual es un caso particular.

Por eso el ministro de Hacienda destaca la desaceleración de la caída en el transcurso del 2024.

"Se nota en Ingresos Brutos, que tuvo la caída más fuerte en el primer trimestre, con un 15%. En el segundo fue -13%, y entre julio y agosto -12%. Si bien es más estable, hay que tener en cuenta el efecto del recorte de alícuota", puntualizó sobre el tributo que el último mes recaudó casi $79.700 millones.

Pero, recorte mediante decidido por la Nación en la masa de impuestos coparticipables se sintió más en proporción.

"Copa empezó 24% abajo, se redujo a -20 y luego cayó 15%. El último mes fue -12%, con el efecto del impuesto a las Ganancias que "ensució" el dato", añadió Fayad.

La referencia es a los vaivenes en el cobro de Ganancias, uno de los tributos que más mueven la aguja en la masa de fondos que la Nación recauda y debe repartir.

Es que en setiembre del 2023, en pleno clima electoral, se dejó de pagar. Y este año la gestión Milei repuso el cobro.

ATM.jpg La recaudación de ATM acusa una caída en el cobro de Sellos, pero mejor performance en los impuestos patrimoniales

Impuestos provinciales: "Este año pagó más gente"

Hay que tener en cuenta que, entre los patrimoniales, Patentes, o Impuesto Automotor, tuvo un comportamiento particular. Y dibujó un "serrucho" nítido a lo largo del año, tratándose de un tributo que vence cada dos meses.

Inmobiliario aportó más de $2.433 millones a las arcas del Estado en octubre, mientras que Automotor estuvo cerca de duplicarlo ($4.190 millones aprox).

En tal sentido, Fayad lo definió "como un año extraño en cuanto a los impuestos patrimoniales, porque pese a la crisis hubo más contribuyentes pagando".

Por su parte, Sellos fue el tributo cuya recaudación con mayor caída interanual. Aunque durante 2024 fue más estable: tras un repunte del 30% en agosto, de setiembre a octubre osciló entre los $8.500 millones y los 9.100.

Como Ingresos Brutos, sintió el impacto de la merma de la actividad económica en plena recesión. Aunque la baja de la alícuota (que seguirá en cuentagotas hasta 2027 según prometió Cornejo) también influyó.

"Teniendo en cuenta todos los recursos, pinta para ser un año con una caída real de la recaudación de más o menos el 10%", adelantó el jefe de Hacienda provincial.

Adónde apunta la tijera

Lo dicho: con un panorama no tan positivo como quisiera, la Provincia intenta hacer equilibrio para balancear sus cuentas.

A la hora de discriminar el recorte de gastos, la tijera eligió 3 rubros fundamentalmente.

Según el análisis del CEPA (Centro de Economía Política de Argentina), con la recaudación los gastos también decrecieron, en este caso un 27,2%.

Trabajos Públicos, que en buena medida abarca obras, lideró la proporción del recorte (-48,7%). Le siguió el gasto en Personal (-22,7%), y luego Transferencias a Municipios (-16,2%).

"Ajustamos el presupuesto todo el tiempo"

Con todo, Cornejo admite que el signo de su gestión es la austeridad.

"Hemos ajustado el presupuesto todo el tiempo, pero nos guardamos la facultad de ampliar partidas", precisó el mandatario provincial, que dejó supeditado el dejar de usar ese resorte a una recuperación de la economía.

Mientras, no pierde oportunidad para destacar que desde que asumió su segunda gestión "los insumos que usa el Estado para prestar los servicios educativos, de salud, como los remedios por ejemplo, y seguridad crecieron muy por encima de la inflación".

Para Cornejo "cuando tengamos un país con inflación 0 o muy baja y una recaudación estable, ya no harán falta esas facultades del Ejecutivo. Pero la verdad es que no estamos en ese país, y no creo que lo estemos en el corto plazo, va a ser siempre caótico".