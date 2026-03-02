Desactivaron 18 fiestas en opearativos por el UPD y reforzaron controles en todo Mendoza

Pasó el festejo por el último primer día, más conocido como UPD, en Mendoza

Objetivos del operativo y modalidades de control

De acuerdo con el Gobierno de Mendoza, la iniciativa buscó principalmente prevenir situaciones de riesgo entre los jóvenes celebrantes, centrando los controles en fiestas que funcionaban sin habilitación, con expendio de alcohol y sin las condiciones de seguridad exigidas por la ley.

El despliegue se realizó con la participación de inspectores municipales, personal de tránsito y efectivos de seguridad provincial, con miras a resguardar la integridad física de los estudiantes y a fomentar el cumplimiento de normas en actividades masivas.

Denuncias y participación comunitaria

Durante el operativo, las autoridades provinciales señalaron que se recibieron más de 25 llamados a la línea 0800 habilitada para denuncias ciudadanas, lo que permitió una respuesta más rápida y focalizada ante el aviso de fiestas clandestinas o eventos no autorizados.

Aunque algunas reuniones en domicilios particulares no requirieron desactivación por no implicar expendio de alcohol ni venta de entradas, la mayoría de los procedimientos se realizó en espacios abiertos o improvisados que no contaban con habilitación formal.

Operativo preventivo por el UPD

Mirada institucional y próximos pasos

El Gobierno de Mendoza explicó además que este tipo de operativos preventivos forman parte de las acciones habituales vinculadas al UPD, en las cuales se prioriza la seguridad, la educación cívica y el respeto a las normas vigentes.

Las autoridades destacaron que los controles continuarán durante las próximas jornadas de festejos estudiantiles, e instaron a los organizadores y a las familias a respetar las condiciones de habilitación y seguridad para evitar sanciones que pueden incluir multas y clausuras.