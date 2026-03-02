En el marco de operativos preventivos por el Último Primer Día (UPD), desactivaron 18 fiestas no habilitadas y se realizaron controles en los cuatro oasis provinciales (Gran Mendoza, Este, Valle de Uco y el Sur) durante las celebraciones estudiantiles previas al inicio del ciclo lectivo. Según informó Gobierno, las acciones se ejecutaron en coordinación con municipios y fuerzas de seguridad locales.
Desactivaron 18 fiestas en opearativos por el UPD y reforzaron controles en todo Mendoza
Controles en todo el territorio mendocino
Según detalló el Gobierno de Mendoza, el operativo incluyó intervenciones simultáneas en las principales zonas de la provincia:
- En el Gran Mendoza, se desactivaron 10 encuentros en Lavalle, Las Heras, Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo, donde se constató expendio de alcohol sin habilitación, venta de entradas y mezcla de mayores y menores de edad, con unos 2.500 estudiantes en los eventos relevados.
- En el Este provincial, las autoridades informaron la desactivación de 3 fiestas en San Martín, La Paz y Santa Rosa, con presencia de unas 300 personas y observaciones similares sobre irregularidades.
- En el Sur, se intervinieron 4 actividades en San Rafael, Malargüe y General Alvear, con cerca de 450 jóvenes.
- En el Valle de Uco, se desactivó 1 evento en San Carlos con alrededor de 100 participantes.
Estas actuaciones forman parte de las medidas preventivas impulsadas por la provincia para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente sobre eventos sociales y la protección de los estudiantes.
Objetivos del operativo y modalidades de control
De acuerdo con el Gobierno de Mendoza, la iniciativa buscó principalmente prevenir situaciones de riesgo entre los jóvenes celebrantes, centrando los controles en fiestas que funcionaban sin habilitación, con expendio de alcohol y sin las condiciones de seguridad exigidas por la ley.
El despliegue se realizó con la participación de inspectores municipales, personal de tránsito y efectivos de seguridad provincial, con miras a resguardar la integridad física de los estudiantes y a fomentar el cumplimiento de normas en actividades masivas.
Denuncias y participación comunitaria
Durante el operativo, las autoridades provinciales señalaron que se recibieron más de 25 llamados a la línea 0800 habilitada para denuncias ciudadanas, lo que permitió una respuesta más rápida y focalizada ante el aviso de fiestas clandestinas o eventos no autorizados.
Aunque algunas reuniones en domicilios particulares no requirieron desactivación por no implicar expendio de alcohol ni venta de entradas, la mayoría de los procedimientos se realizó en espacios abiertos o improvisados que no contaban con habilitación formal.
Mirada institucional y próximos pasos
El Gobierno de Mendoza explicó además que este tipo de operativos preventivos forman parte de las acciones habituales vinculadas al UPD, en las cuales se prioriza la seguridad, la educación cívica y el respeto a las normas vigentes.
Las autoridades destacaron que los controles continuarán durante las próximas jornadas de festejos estudiantiles, e instaron a los organizadores y a las familias a respetar las condiciones de habilitación y seguridad para evitar sanciones que pueden incluir multas y clausuras.