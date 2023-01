►TE PUEDE INTERESAR: "Sentí que volaba": su perro comió un brownie "mágico" y su reacción se hizo viral

tatuaje viral 1.webp

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso" comenzó relatando sobre su idea que se hizo viral y que pensó que le llegaría a Lionel Messi.

Lo que comenzó con visitas en su cuenta de Instagram, se transformó en un verdadero calvario para el fanático de Lionel Messi: "he sido juzgado y hasta recibí amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdí me tenía que tatuar ‘Messi’, ‘D10S’ y las estrellas”.

View this post on Instagram A post shared by Mike Jambs (@mike_jambs)

"Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen ni cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal" terminó contando, visiblemente arrepentido, en una su cuenta de Instagram.