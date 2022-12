►TE PUEDE INTERESAR: "No, Luismi no": le hizo un chiste a su mamá con la muerte de Luis Miguel y se hizo viral

Embed

En las imágenes que fueron tomadas por el celular del tiktoker, que ya recolectó más de un millón y medio de "me gusta" y casi 10 millones de reproducciones, se puede ver desde comienzo a Kenai, un cachorrito marrón que no podía quedarse quieto, y es que como relata con la voz en off, el pequeño comió un brownie con marihuana y por eso "andaba sonriente y sentía que todo se me movía".

La pobre mascota de Ramón no lograba mantenerse de pie derecho, y tambaleaba de un lado para el otro, hasta que finalmente le dio el "bajón", y fue por eso que su dueño le preparó un gran tazón de alimento con leche, lo que lo dejó listo para acostarse a dormir, como se podía ver en la grabación de Tiktok.

Perro viral tiktok 1.png

"No se preocupen banda, una veterinaria lo vió y dijo que estaba fuera de peligro y que solo querría dormir, su sonrisa de esquizofrenia es natural" explicó el chico en la descripción del video que se hizo viral en Tiktok, y por el cual recibió varias críticas por parte de los usuarios de la red social.

