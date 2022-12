"Bajate del auto, bajate para hablar del delito" comienza el video, mostrando a un grupo de policías parados afuera del auto de un joven, golpeándole el capot, para que el chico dejara de negarse a hacer el control que intentaban hacerle. Mientras tanto, todos los pasajeros estaban sorprendidos por las acusaciones que le hacían los oficiales, e incitaban al conductor a que no se bajara del auto porque "no había hecho nada".

"Que nos dejen ir, que no estamos haciendo nada malo. ¿Bajar a hacer qué? Si no robamos, no hacemos nada" se la escucha a la chica que estaba grabando la situación y que intentaba justificar su accionar mientras uno de los oficiales le decía que la terminara y se bajara del auto. La situación ocurrida en Córdoba comenzó a salirse de control en cuestión de segundos, cuando el joven al volante decidió tomar una peligrosa determinación: Darle marcha al auto con los policías delante de él.

Agarrados del capot del auto, con cara de susto, y con muchos insultos de por medio, dos policías fueron arrastrados por el auto durante varios metros, mientras dentro del auto, todos los pasajeros gritaban desesperados por la decisión del conductor. Una vez que entró en razón, frenó el vehículo, y con una reacción violenta, los oficiales redujeron al chico que estaba manejando.

En Tiktok y Twitter, el grave hecho ocurrido, que se hizo viral, generó una discusión que se centraba en quién tenía la culpa, si el accionar policial que en ningún momento parece haber dado las explicaciones del intento de detención, o la irresponsabilidad del joven conductor que le podría haber costado la vida a los efectivos.