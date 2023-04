¿El mejor cumpleaños de Mendoza?: tuvo premios en efectivo y se hizo viral

►TE PUEDE INTERESAR: Quisieron promocionar un lugar de Mendoza y protagonizaron un momento viral

"Me llega un mail que decía para Federico, y decía que me invitaba al cumpleaños junto a las instrucciones, como basado en el juego el Topo por lo que tengo entendido. Es como tipo Amoung Us" comenzó a explicar el chico que se hizo viral entre los usuarios de Tiktok con la ingeniosa, y un tanto envidiable, invitación que recibió.

En qué consistían las misiones del viral de Tiktok del cumpleaños en Mendoza

Según contó el chico de Mendoza en el video que se hizo viral en Tiktok, la cumpleañera les envió un mail a cada uno de los invitados con el paso a paso de las misiones que debían cumplir cada uno para sumar puntos y así conseguir el premio mayor de 10 mil pesos.

"Hay uno de los 20 invitados que es un topo, y tiene que sabotear las misiones. Cada uno tiene un personaje que es confidencial, en mi caso es ser un detective y tenemos que vestirnos acorde a lo que nos pidieron" contó el chico mientras empezaba a vestirse como su personaje y se animaba a contar alguna "línea" para decir en su actuación.