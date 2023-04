Quisieron promocionar un lugar de Mendoza y protagonizaron un momento viral

►TE PUEDE INTERESAR: El local de Mendoza que es furor por sus ingeniosos carteles

alvaro viral 3.png

En las imágenes se puede ver como Romina, la encargada de invitar a la gente a la Peña que se iba a hacer en la Laguna del Viborón, se convido un mate al pequeño Álvaro, quien no pudo disimular lo caliente del mate, y tuvo que salir prácticamente corriendo de la escena.

Qué sucedió realmente en el video viral de Mendoza

Romina habló con Diario UNO y contó que lo que se ve en el video viral de Tiktok grabado en Mendoza, no es más que una travesura de Álvaro, que finge no aguantar el mate.

"Estaba haciendo una invitación para una peña en la Laguna del Viborón, y Álvaro quería participar, pero le avisé que no haga ninguna tontería porque el es así, no sabes con que va a salir y me prometió que no lo iba a hacer. La invitación era para que la gente venga a tomar mate para que vayan a disfrutar de un día de campo, por eso cebo el mate y se lo pasó y el hace esa reacción de que se quema y sale de la cámara" reveló la mujer.

"Me enojé, le dije, y el me me promete que no lo iba a hacer. Volvemos a grabar y lo vuelve a hacer, pero mi marido, que es el que lo iba a editar, decide dejarlo, y desde que lo publicamos no dejaron de llegarnos mensajes" confesó sobre el viral de Tiktok.

"Nos sorprende la explosión del video, nos han escrito medios de Buenos Aires e incluso youtubers muy famosos de otros países. Es totalmente una locura. Álvaro hasta ya recibió un regalo, incluso hay empresas que lo empezaron a buscar para hacer publicidades. El enano está feliz" cerró la mujer de Mendoza.

alvaro viral 1.png

Quién es Álvaro, el chico viral de Mendoza

Álvaro, el chico que protagoniza el video viral de Tiktok grabado en Mendoza, tiene tan solo 9 años y desde la publicación del post, su figura en redes no dejó de crecer.

El pequeño ya recibió un regalo de una pizzería de la provincia y, además de propuestas laborales, le han llegado innumerable cantidad de mensajes de elogios y de risas, es por eso que Álvaro ya comenzó su carrera en redes.

Acompañado por sus papás. el niño decidió abrir su cuenta de Instagram Alvi.mati, donde para que lo ubiquen decidió agregar que es el chico al que le "gusta el mate, pero no tan caliente".