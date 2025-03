Desde no poder leer braille hasta no saber comunicarse mediante lenguaje de señas, el video ilustra los desafíos que enfrentaría alguien en un mundo así. Los comentarios no tardaron en llegar: "Es una perspectiva que nos hace pensar", "Todos deberíamos ver esto", y otros que celebran la importancia de la inclusión y la empatía.

Este video no solo sirve como un recordatorio de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria, sino que también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de crear un mundo más inclusivo y accesible para todos.