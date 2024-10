El video de los momentos más divertidos del show de Paul McCartney en Argentina

Embed

Desde bromas sobre su edad hasta simpáticas interacciones con el público, el ex Beatle demostró que su carisma sigue intacto. El público no paraba de reír cuando Paul intentaba pronunciar palabras en español, arrancando aplausos con su esfuerzo y sentido del humor. ¡Un show inolvidable, lleno de música y risas!. ¡Momentos que quedarán en el corazón de todos los fanáticos! No te podes perder este video para morirte de risa.