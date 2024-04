La inteligencia artificial creó la versión más hermosa de Nami de One Piece como una chica real

Las imágenes de Nami creadas con inteligencia artificial

nami-ia.jpg Esta fue la imagen creada con inteligencia artificial más fiel a lo dibujado en el anime.

Las imágenes creadas por My Smart Arts son muy cercanas a la realidad, aunque no consiguió combinar todos los detalles del atuendo en una sola "foto", pero sí por separado. En una foto recreó casi exactamente la chaqueta con detalles de piel, los audífonos rosados y hasta el tatuaje de la joven, pero no pudo crear las letras de la chaqueta.

En otra, en cambio, las letras se ven perfectamente, pero no consiguió la chaqueta, por lo que la pirata está en bañador. De todas maneras, la cara y el tradicional cabello naranja fueron muy bien logradas en todas las ilustraciones, y son una fiel representación de lo que se puede ver en el anime.

nami-egghead.jpg Nami, la navegante de los Sombrero de Paja.

Este atuendo fue el que Nami utilizó cuando la tripulación de Luffy llegó a la futurista isla de Egghead, donde reside el genio Vegapunk. Con su cambio de ropa, esta versión de la pirata se transformó en una de las favoritas de los fanáticos de One Piece, a pesar de que recién llegó a las pantallas en el 2023.

nami-inteligencia-artificial.jpg Nami, uno de los personajes más queridos de One Piece.

