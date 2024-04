Samsung por fin incluirá en sus celulares el cambio que todos esperaban

►TE PUEDE INTERESAR: Amazon Music contrataca: Maestro será su nuevo DJ personalizado con Inteligencia Artificial

En la actualidad, lo más habitual, en la mayoría de casos, suele ser la disposición vertical del box de aplicaciones.

Vale la pena recordar que esta opción vertical estaba disponible a través de Good Lock, la app propietaria de los coreanos para personalizar One UI a lo bestia. Allí había un módulo llamado Home Up en el que se habilitaba, pero fue eliminado recientemente sin hacer mucho ruido y sin explicación aparente.

Ahora se sabe que One UI tendrá esta opción como habilitable, así que el módulo ya no sería necesario.

Eso sí, es necesario aclarar que aquellos teléfonos que se queden en One UI 6 no la recibirán; Samsung no tiene planes de adaptar la función a software más antiguo. La función ya se podrá activar en la primera beta de One UI 7, que debería estar lista unos meses después de la celebración del Google I/O de este año.

