Zaira Nara evitó que un hombre se arrojara de un puente con una contundente frase

Zaira llamó al 911 y luego se sumó a la policía y a dos jóvenes para disuadirlo. Él la reconoció, estableció conversación y desistió de lo que iba a hacer.

Zaira-Nara-evito-un-suicidio.jpg El hombre estaba colgado en el puente que da a la avenida Tomkinson, a la altura de San Isidro. (Foto: Captura Google Maps).

En diálogo con La Nación, la hermana menor de Wanda Nara detalló cuál fue una de las frases que dijo para evitar la tragedia: "Vas a terminar lastimándote y va a ser peor porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido".

"Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre. Ella venía concentrada, manejando y yo le digo: 'Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado'”, contó la modelo.

Y agregó: "Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, caería encima. Teníamos que hacer algo".

Zaira-Nara-evito-un-suicidio1.jpg Este es el puente desde el que quiso arrojarse el hombre que Zaira Nara salvó. (Foto: Captura Google Maps).

Zaira Nara le salvó la vida a un hombre: qué fue lo que dijo la modelo para que salga del puente

"En un momento, él levantó la mirada y me dijo ‘¿vos sos Zaira Nara?’ Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá’. Y le digo ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá”, relató la conductora de TV sobre cómo fueron sus palabras.

El hombre dijo que la conocía por la TV y "ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó".

"Como que miró para abajo y me dijo ‘tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir’. Le dije ‘tengo taquicardia de verte ahí'. Y hablando así, despacito, charlando, fue caminando, agarrado de la reja hasta que pudo salir del puente en el que estaba”.

zaira nara carnaval de rio.jpg Zaira Nara contó lo que vivió junto a una amiga en el momento que un hombre quería arrojarse de un puente.

Por último se refirió a la situación que llevó al hombre a tomar esa decisión arrojarse de un puente: "Me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo’, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso".

"Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida", cerró.

