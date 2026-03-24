Trasladaron en helicóptero a una beba de San Juan al hospital Notti por una cirugía urgente

El caso obligó a activar un protocolo de traslado aéreo, una herramienta que se utiliza en situaciones críticas, cuando no hay tiempo que perder. En este caso, la urgencia estaba dada por la necesidad de una neurocirugía que no podía realizarse en el sistema de salud sanjuanino.

El movimiento generó impacto en el hospital Rawson, donde no son frecuentes este tipo de operativos. Personal médico, enfermeros y equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para asegurar el traslado sin complicaciones.

Embed - Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

La niña fue recibida en el hospital Notti para su cirugía

El helicóptero aterrizó en Mendoza, donde la beba fue recibida por un equipo especializado del hospital pediátrico Humberto Notti. Desde allí, fue derivada en ambulancia para su atención.

El centro asistencial mendocino es uno de los de mayor complejidad en la región en atención infantil, lo que explica la derivación en este tipo de casos.

Familiares de la niña siguieron de cerca el operativo, que también contó con la participación de bomberos y personal especializado. Todo se organizó para reducir riesgos y garantizar que la paciente llegara a tiempo para su intervención.