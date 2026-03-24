Trasladaron en helicóptero a una beba de San Juan al hospital Notti por una cirugía urgente

Una beba de San Juan fue trasladada de urgencia este martes en helicóptero hacia el hospital Notti. Esto después de que su cuadro superara las posibilidades de tratamiento en su provincia.
El operativo se realizó por la mañana desde el hospital Rawson hacía el principal centro de atención pediátrica de Mendoza, donde la niña debía ser sometida a una intervención de alta complejidad.
Un traslado urgente y poco habitual en San Juan
Según informó el diario Tiempo de San Juan, el vuelo sanitario partió alrededor de las 10 y fue coordinado por la Dirección de Aeronáutica de San Juan. La beba, identificada como Ambar Julieta Jofré, presenta una condición neurológica que requiere tratamiento especializado.
El caso obligó a activar un protocolo de traslado aéreo, una herramienta que se utiliza en situaciones críticas, cuando no hay tiempo que perder. En este caso, la urgencia estaba dada por la necesidad de una neurocirugía que no podía realizarse en el sistema de salud sanjuanino.
El movimiento generó impacto en el hospital Rawson, donde no son frecuentes este tipo de operativos. Personal médico, enfermeros y equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para asegurar el traslado sin complicaciones.
La niña fue recibida en el hospital Notti para su cirugía
El helicóptero aterrizó en Mendoza, donde la beba fue recibida por un equipo especializado del hospital pediátrico Humberto Notti. Desde allí, fue derivada en ambulancia para su atención.
El centro asistencial mendocino es uno de los de mayor complejidad en la región en atención infantil, lo que explica la derivación en este tipo de casos.
Familiares de la niña siguieron de cerca el operativo, que también contó con la participación de bomberos y personal especializado. Todo se organizó para reducir riesgos y garantizar que la paciente llegara a tiempo para su intervención.