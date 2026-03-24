Soñar que caes al vacío: qué significa y por qué genera tanta angustia cuando pasa

Si en tu vida diaria sientes que las situaciones te superan, tu subconsciente lo traduce como una caída. No tienes donde sujetarte, no hay suelo firme y no controlas la velocidad del descenso. Este sueño es la representación máxima de la vulnerabilidad.

La razón por la que este sueño es tan vívido y negativo no es solo mental, sino también biológica. Cuando soñamos que caemos, nuestro cuerpo entra en un estado de supervivencia total.

significado, sueños El cerebro no distingue entre una amenaza real y una soñada, y por eso reacciona el cuerpo.

El cerebro no siempre distingue con precisión entre una amenaza real y una soñada. Al percibir la caída, el sistema nervioso activa una descarga de cortisol y adrenalina, provocando que te despiertes de forma abrupta y recibiendo un espasmo.

Tu cuerpo intenta reaccionar y se despierta con lo que se conoce como sacudida mioclónica, que genera una gran angustia física real.

Cómo evitar este tipo de sueños recurrentes

Si te preguntas qué significa que este sueño se repita, la respuesta está en el estrés acumulado. Para reducir la frecuencia de estas pesadillas, los expertos recomiendan practicar técnicas de higiene del sueño.

La meditación antes de dormir o desconectarse de pantallas, permitiendo que el cerebro entre en la fase de descanso sin una carga excesiva de alerta, sin dudas ayudarán a que esto pase desapercibido.