Volcán en erupción: este país se encuentra en alerta por alto riesgo

UWD registró poco más de 1 microrradiano de inclinación inflacionaria en las últimas 24 horas y ha registrado casi 15 microrradianes de inclinación inflacionaria desde que finalizó el episodio 36 el 9 de noviembre.

Peligro de la erupción

Esta erupción episódica se produce dentro de una zona restringida del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Los altos niveles de gases volcánicos principalmente vapor de agua (HO ) , dióxido de carbono (CO ) y dióxido de azufre (SO ) representan un importante peligro, ya que pueden tener efectos de gran alcance en dirección del viento.

A medida que el SO se libera continuamente desde la cima durante la erupción, reacciona en la atmósfera creando la neblina visible conocida como vog (esmog volcánico) en la zona a sotavento del Klauea.

Otro peligro importante es la caída de la tefra y otros fragmentos volcánicos provenientes de las fuentes de lava. La tefra consiste en hebras de vidrio volcánico, a menudo producidas por la actividad de las fuentes de lava, que pueden ser transportadas a más de 15 kilómetros (10 millas) del cráter.