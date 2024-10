Una zarigüeya fue rescatada por Preventores mientras caminaba por el centro de Mendoza

animales zarigueya preventores capital ciudad mendoza 2.jpg La zarigüeya caminaba por calle Colón y Mitre, de Capital, donde fue capturada por Preventores.

Intentaron tirarle un chaleco para taparla y así capturarla, pero la comadreja fue más rápida y la esquivó. Siguió camino hasta que se trepó a la reja de un comercio en calle Colón y Mitre, de Capital, donde finalmente la agarraron. Una vez resguardada fue entregada a la Policía Rural.

Este animal está presente en todos los oasis productivos de la provincia, pero es poco común verlos en el centro, por lo que se cree que se escapó del departamento de alguien donde la tenían como mascota.

Qué es una zarigüeya y dónde habita

También conocida como comadreja overa, es un marsupial protegido de la fauna provincial.

Es más común encontrarlas en zonas de fincas, aunque los especialistas indicaron tiene hábitos nocturnos y se las ve más en primavera, momento en el que salen a buscar pareja debido a que es su temporada reproductiva.

animales zarigueya preventores capital ciudad mendoza 3.jpg Creen que la zarigüeya era de alguien la tenía como mascota.

Puede ser que algunas personas confundan a la zarigüeya con un roedor como el pericote debido al tamaño y a su forma de desplazarse, pero por sus características físicas son muy diferentes.

Este marsupial es omnívoro, come residuos o frutos como ciruelas, manzanas, duraznos, uvas o aceitunas, pero también se alimenta de insectos y roedores, por lo que se las considera como aliadas para control de plagas. Son muy silenciosas y no representan riesgos para las personas, aunque recomiendan no tocarlas.