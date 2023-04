Una especialista aseguró que los perros pueden confundir a los niños pequeños con presas

pitbull.jpg Los perros copian conductas de uno agresivo y pueden acoplarse a un ataque.

Luego de lo ocurrido el domingo en Rivadavia, donde un grupo de perros atacó a un nene de 5 años, lo arrastró y le provocó múltiples heridas que lo dejaron internado en el Hospital Notti en terapia intensiva, Quesada explicó que estos animales "tienen conductas instintivas que provienen de los lobos y cazan en grupos. Los niños pequeños pueden ser confundidos con presas por los perros, y son muy vulnerables, no entienden las señales de estos animales, lo que puede provocar el ataque".

Cómo evitar que los perros sean agresivos

Gabriela Quesada señaló: "Se puede evitar de muchas maneras. Primero verificar la conducta de nuestro animal, ver si hay signos primarios de agresión, como perros que suelen gruñir, que no dejan entrar a la gente a la casa, que tienen conductas que dan temor. Esos perros tienen que consultar a su veterinario etólogo de forma temprana para tratarlo, porque los problemas de agresión se pueden tratar, son trastornos, problemas de conductas. No es que el perro sea malo, sino que tiene un problema médico que debe ser tratado por un veterinario".

Corrientes perro Pitbull mató a una nena.jpg Los perros tienen conductas instintivas que provienen de los lobos, y pueden confundir a un niño con una presa.

Además, habló también sobre la prevención cuando los perros salen a la calle: "Los perros no pueden salir solos, eso no está permitido, no puede pasar. Tienen que permanecer en el lugar, y cuando son los paseos necesarios deben salir con correa, con collar y en el caso que sepamos que nuestro perro puede tener alguna conducta agresiva, el bozal también es necesario".

Qué hacer ante un ataque de perros

La especialista en conductas de perros detalló que en el caso de encontrarse "con un perro con señales de agresión, que gruñe, muestra los dientes, ladra de forma amenazante, hay que evitar correr, evitar hacer movimientos bruscos con las manos, o gritarle, porque nos presentamos más amenazantes y eso puede que lo incite a atacar".

"Lo ideal es alejarse lentamente, haciéndose como chiquitito, sin mirarlo directo a los ojos, para ser lo menos amenazante posible. En el caso de que el perro ya se nos venga encima, es importante cubrirse con las manos, hacerse un bollito en el piso para que las lesiones sean las menos posibles", agregó Quesada.

Además, dijo que no hay que darle la espalda al perro en estas situaciones: "El darse vuelta puede provocar a algún ataque, y no nos permite ver qué va a hacer el perro".