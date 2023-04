Los padres del niño atacado por perros acusaron al dueño de los canes de retener al chico durante 15 minutos

►TE PUEDE INTERESAR: Imputaron al sospechoso de arrancarle el brazo a una mujer y huir tras un accidente en San Carlos

El sobrino le contó a Sebastián que cuando vieron a los perros salieron corriendo, pero Lorenzo quedó atrás por ser el más chico y lo agarraron los perros. "Mi sobrino llegó a mi casa diciendo que los perros se estaban comiendo a mi hijo". Explicó que fueron inmediatamente a buscar al pequeño, gritaban, no lo encontraban y los perros le mordieron la espalda a su esposa, Yésica Gutiérrez.

ataque de perros papas de lorenzo sebastian y yesica.jpg Los padres del nene atacado por perros acusaron al dueño de retener a su hijo durante 15 minutos en su domicilio.

"Dimos con un callejón que está en frente de la casa del dueño de los perros (Ricardo Ganum), a 200 metros de donde estaban jugando, llegamos a la esquina y había una zapatilla tirada. Corrimos hacia la casa y cuando íbamos llegando el hombre salía con mi hijo de su domicilio. Lo tenía adentro, pero hacía 15 minutos que lo estábamos buscando, escuchaba los gritos y no nos contestaba", dijo Sebastián.

El papá del menor contó que Ricardo estaba con unas servilletas haciéndole compresas de alcohol en el cuello a Lorenzo. "Ahí lo agarró mi esposa, no teníamos cómo llevarlo porque estábamos lejos de mi casa, le decíamos al hombre si podía llevarlo y nos dijo que no, que ya había llamado a la ambulancia que no nos moviéramos. Le rogamos que nos llevara y ahí nos llevó hasta el Centro de Salud de Junín y lo atendieron", dijo.

Sebastián Albelo padre nene atacado por perros.jpg Sebastián Albelo, papá de Lorenzo, dijo que el dueño de los perros estaba con unas servilletas haciéndole comprensas de alcohol en el cuello al niño.

La mamá del pequeño, Yésica Gutiérrez, dijo a Canal 7 que ellos gritaban, los perros los atacaban y el dueño no salía. "No sabemos qué intenciones tenía el hombre que no contestaba. Lo tenía adentro de su casa, no me lo quería dar, mi marido se lo pidió y el hombre dijo que le estaba poniendo alcohol porque le salía sangre, para él era como un animal", sostuvo.

El abuelo de Lorenzo, Ernesto Orozco, aseguró que la finca no está alambrada, que los perros viven ahí, pero andan por las calles sin control. "Lo único que pido es que mi nieto se mejore, esté bien y después vamos a ver qué pasa con este hombre, si de una vez por todas se hace justicia porque no es la primera vez que pasa esto, ya tiene como cinco denuncias y supuestamente a él no le llegan", dijo.

Ernesto Orozco , abuelo del nene atacado por perros.jpg El abuelo de Lorenzo, Ernesto Orozco, dijo que la finca no está alambrada, que los perros viven ahí, pero andan por las calles sin control.

Un vecino del lugar también sostuvo que no es la primera vez que esos perros atacan a personas. "Han hecho caer gente de las motos, se han quebrado, han provocado accidentes de autos y el hombre siempre se tapa detrás de un título que es abogado. Llamás a la policía, mandan a Zoonosis. A mí se me metieron en el patio de mi casa, cuando llamé a la Policía me dijeron que si no podía cerrar que me fuera del lugar para no tener problemas", añadió.