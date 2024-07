Un youtuber se metió al Campo Pappa y mostró la realidad del "barrio más peligroso de Mendoza"

Embed

A Diario UNO, el youtuber confirmó que tiene dos videos más sobre barrios peligrosos de Mendoza que publicará en las próximas semanas. Y dijo que eligió la provincia porque "siempre me interesó no solo porque es hermosa, sino también por su cultura futbolera; así que veía bien también conocer su parte más profunda”.

Realizado al caer la noche hasta cerca de la madrugada, el video de Joaco Santos mostró diferentes zonas del Campo Pappa; desde sus típicas escalinatas hasta el característico basural El Pozo que rodea el barrio, la parte de los monoblocks y sus callejones con autos supuestamente mal estacionados para que no puedan transitar los patrulleros de la policía.

incendios en mendoza campo pappa godoy cruz 5.jpg Una imagen del barrio Campo Pappa de Godoy Cruz.

La tensión no se disipó en todo el trayecto que completó el youtuber, quien lleva 10 años realizando este tipo de materiales audiovisuales y en un momento confesó que "he estado en barrios complicados pero nunca sentí esto, no me siento tranquilo por más que esté con gente de acá". Y después reveló: "No fue el video más cómodo que hice".

El youtuber caminó el barrio para hablar con sus vecinos

No es para menos, hasta su propio "guía" en tono amenazante le advirtió a Joaco Santos: "Fijate lo que vas a poner porque te va a comprometer también, tenemos tu contacto".

No obstante, otro joven del barrio que estaba tomando mates con una mujer mayor junto a un fuego improvisado en una noche muy fría mendocina, le brindó su parecer y le dijo: "Acá hay gente y gente, gente laburadora y gente que andará en sus malos pasos".

Joaco contó que aunque le recomendaron "no subir" al llamado "Pozo de los Autos", él igual lo hizo. "Este era un lugar para descartar los autos, me dicen; estamos conociendo una Mendoza poco explorada", afirmó el youtuber mientras caminaba por los bordes de ese basural ubicado en el corazón del Campo Pappa.

Youtuber en Campo Pappa.jpg El youtuber se sorprendió por cómo estacionan los autos en las callecitas del barrio. "Lo hacen para que no pase la policía", reveló.

Santos grabó las imágenes durante una visita que realizó a Mendoza en marzo pasado, y a sólo 5 días del megaoperativo policial en el Campo Pappa. En el video reconoció que le costó encontrar testimonios, "acá son pocos los que quieren hablar"; y varios de lo que accedieron a hablar con él, lo hicieron con el rostro cubierto.

Quién es el youtuber Joaco Santos

Joaquín "Joaco" Santos tiene 34 años, es un periodista argentino que estudió en Barcelona, España, y tanto allá como en Buenos Aires se perfeccionó en el mundo audiovisual.

Trabajó en medios como La Nación, América TV y Canal 26, además de sus proyectos independientes, según informa en la red social Linkedin. Ahí se describe como un "entrevistador de nacimiento y apasionado de los reportajes sociales y culturales", además de contar que "hace más de 10 años me encuentro en el mundo audiovisual grabando y retratando historias con mi cámara". Desde su adolescencia que ayuda en barrios vulnerables.

El propósito del joven con su canal en YouTube, que creó en 2019 y empezó a utilizarlo para este tipo de contenidos hace un año, es "conocer las realidades del mundo, lo mejor y lo peor, la cultura y aquellas políticas que no se conocen".

Cuenta con 176.000 suscriptores, 298 contenidos subidos y más de 36 millones de vistas. Agradece a sus seguidores "por unirse a este viaje para acercarnos entre todos los que vivimos en este planeta".

Joaco Santos.jpg Periodista y creador de contenidos audiovisuales, el youtuber Joaco Santos ha retratado varias barras bravas del fútbol hasta cómo se vive un baile de la Mona Jiménez.

Antes de llegar a una locación, el periodista investiga, busca noticias, pero lo cierto es que algunas de ellas no ilustran la realidad, y esa parte que no está tan expuesta es la que trata de reflejar en sus videos.

Ha recorrido varios lugares de España, Uruguay, Japón y Argentina para transmitir historias de vida marginales que merecen ser contadas.

