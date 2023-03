Un millón de usuarios se vieron afectados por los cortes de agua: cómo siguen y qué pasó con las clases

A más de 36 horas de la tormenta, Aguas Mendocinas informó que "mejoró el estado de las reservas" aunque el servicio continúa resentido y recién este sábado se brindará con normalidad.

"Actualmente estamos realizando maniobras de purga, en diferentes lugares del Gran Mendoza, para eliminar el aire de los acueductos", dijeron desde el organismo.

corte de agua-AYSAM-agua potable.jpg 1 millón de usuarios sufrieron cortes de agua, confirmó Alejandro Gallego, titular de AYSAM.

La situación actual de los cortes de agua en Mendoza según AYSAM

Establecimiento potabilizador Luján I: la planta ya se encuentra produciendo al 100%.

Establecimiento Benegas: produciendo al 100% con reservas en recuperación.

Establecimiento Alto Godoy: produciendo al 80% con reservas en recuperación.

Potrerillos: produciendo al 80%.

Qué pasa con las clases cuando hay cortes de agua: la posición de la DGE

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron que la situación es particular de cada escuela por lo que no se definió una suspensión generalizada ni por zonas. La decisión sobre la apertura o no de los establecimientos quedó entonces a manos de las autoridades de cada uno de ellos.

Se explicó desde la DGE además que para no afectar el normal dictado de clases, desde AYSAM se asiste con camiones de agua para el llenado de tanques y que la propia dirección de Escuelas brinda fondos para la compra de agua potable envasada.

clases en Mendoza.jpg La DGE no suspendió el dictado de clases.

1 millón de usuarios sin agua en el Gran Mendoza

Gallego confirmó en el aire del noticiero de El Siete que la tormenta "sacó de funcionamiento las tres plantas que alimentan de agua el Gran Mendoza, lo que es extraordinario".

Y eso dejó a 1 millón de usuarios afectados por los cortes de agua.

"Lo común es que salga solo una pero esta tormenta llegó con mucho barro, mucha piedra y ninguna planta puede funcionar así", explicó el funcionario.

Gallego pidió disculpas a los mendocinos porque "no hemos podido dar el servicio en gran parte del Gran Mendoza" y confirmó que "el sábado debería estar normalizado el sistema".

Los principales cortes se dieron al Oeste de Godoy Cruz y Luján; en la Ciudad de Mendoza y La Favorita.