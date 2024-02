Un mendocino batió un récord y subió el Aconcagua desde el campo base en 3 horas y 20 minutos

Matías Sergo Matías cumplió nada menos que 30 cumbres de Aconcagua desde los campos bases, ida y vuelta, y un total de 36 en su meteórica carrera. Gentileza @maty_sergo

El campo base de la ruta “normal” de Aconcagua se encuentra a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar. La distancia que Matías Sergo cubrió en la subida fue de 9 kilómetros a la cima de 6.960,8 metros, y de 7 kilómetros el descenso.

La marca del ascenso más rápido e imbatible durante varios años fue de 3 horas 40 minutos y 20 segundos lograda por Bruno Brunod, Favio Meraldi y Jean Pellissiers.

Recién en 2019, el checo Martin Zhor mejoró el tiempo de los italianos por solo dos minutos. Logró hacerlo en 3 horas 38 minutos 17 segundos.

En cuanto abrió el Aconcagua después de la pandemia, el estadounidense Tyler Andrews lo intentó en 2022, y bajó en 6 minutos el tiempo de Zohr.

Un nuevo récord a la colección de Matías

Matías Sergo no es nuevo en esto de ascender en velocidad Aconcagua. En la temporada 2018 ascendió por la ruta 360°, desde la localidad de Penitentes, ingresando por la quebrada de Vacas hacia la cumbre y descendiendo por la ruta normal de Horcones, llegando a Penitentes después de 27 horas 2 minutos, exactamente 58 minutos menos que el ecuatoriano Nicolás Miranda en 2017.

Entre el 10 y el 11 de febrero de 2020 superó su propia marca, e hizo la misma ruta en un tiempo total de 25 horas 23 minutos 58 segundos. Es decir, 1 hora 38 minutos más veloz.

Durante la misma temporada hizo cumbre en Aconcagua desde el capo base Plaza Argentina, cruzando el Glaciar de los Polacos, en solitario, en menos de 11 horas.

En la temporada de su primer récord 360°, Matías logró el mejor tiempo Plaza Argentina-cumbre-Plaza Argentina en 6 horas 33 minutos. De este modo, batió la marca de cantidad de cumbres en una temporada, 10 en total. La anterior fue de 5 por Alejandro Randis. En 2020, cuando mejoró el tiempo por la 360°, también bajó su propio récord de cumbres, 13 en la misma temporada.

Con este último ascenso, Matías cumplió nada menos que 30 cumbres de Aconcagua desde los campos bases, ida y vuelta, y un total de 36 en su meteórica carrera.

El logro de Matías en el Aconcagua

Apenas arribado a Plaza de Mulas luego de su impresionante doble objetivo logrado, Matías Sergo le relató al cronista de CUMBRES el desafío logrado.

“Básicamente este pegue venía planificado abajo y realmente estuvo muy lindo, el 16 de febrero mismo vi el pronóstico y tomé la decisión de ir el 19, porque se veía un día espectacular. Y lo fue, el monte estaba óptimo para poder hacerlo”.

“La idea era hacer Mulas-cumbre y después Mulas-cumbre-Mulas. Los tiempos estaban en 3:32 Mulas-cumbres y 4:52 Mulas-cumbre-Mulas. Al final quedaron en 3:20, pude bajar ahí 12 minutos y 4:36 que ahí bajé 16 minutos”, detalló Sergo.

“Salí a las 9 de la mañana para que pudiera ir con un poco de sombra hasta Canadá, un poco más arriba. Al final fue hasta la piedra 5000, hasta ahí estuve con sombra y ya después todo solicito. Habiendo pasado dos horitas, llegué a Piedras Blancas y después saliendo de La Cueva había unos amigos que en todo momento me alentaron, me subieron el ánimo. Iba a full motivado y todo, pero se me puso la piel de gallina firme, fue muy lindo, una sensación muy linda”, comentó emocionado.

“Pero a los 10 o 20 pasos tuve un calambre en el aductor, que pensé que me dejaba afuera. Tuve que descansar unos cinco o siete minutos, en ese momento me empecé a masajear yo, después se acercó un amigo guía, Frodo, y me hizo unos masajitos que ahí pude relajar un poco más y seguir. Ya no con la misma intensidad, porque no podía hacer el paso largo como yo lo hago, pero pude seguir”.

“Para sorpresa, cuando llegué a la cumbre vi que lo había bajado 12 minutos. No lo podía creer, así que rompí en llanto de emoción y bueno, fue muy lindo hasta la cumbre. Ahí me esperaba un gran amigo, Serafín, me habían porteado las botas el día anterior unos compañeros porters de Lanko, el Tano Emir y Tonga. Yo había ido con zapas, que protegían bastante, pero no dejaban de ser zapas, y para la bajada estaba convencido de hacerlo con botas”.

Matías Sergo Sergo descendió a toda velocidad y arribó al campamento marcando también un tiempo único de 4 horas 36 minutos de ascenso y descenso Mulas-cumbre-Mulas. En su mano tiene una foto de Mauricio Pellegrina, quien murió en el Aconcagua en el 2011. Gentileza @maty_sergo

Descenso y gloria

“Me puse las botas y empecé la bajada. En principio estuve 20 minutos y cuando empecé a bajar, bajé medio lento los primeros 100 o 200 metros, como pisando huevo. Porque me molestaban ambos aductores, el izquierdo fue el que tuve el calambre fuerte que me dejó fuera durante unos instantes. Pero bajando sentí los dos, y subiendo también, como que estaba a punto del calambre”, comentó el andinista. Pese al calambre, aseguró que disfruó su logro.

