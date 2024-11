Un diputado propuso compartir el auto para bajar el caos vehicular en la Ciudad de Mendoza

Caos vehicular en la Costanera.webp El caos vehicular es cotidiano a primera hora de la mañana en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El legislador explicó: "Esto significa que quien vive en un complejo de departamentos donde hay 10 vehículos y todas las mañanas salen 10 personas en 10 vehículos diferentes, así es como uno llega al nudo vial y ve 300 autos atascados donde hay una persona por auto. Entendemos que si ese vehículo se compartiera y por cada uno fueran 3 o 4 personas, tendríamos 75% menos de tránsito".

Giambastiani sostuvo que con este proyecto busca implementar un sistema a través de una app sin fines de lucro que diseñó la ONG STS de Rosario llamada carpoolear, que permite que de forma gratuita las personas promocionen los viajes que van a hacer.

Beneficios del proyecto carpooling

El diputado del monobloque Mejor Mendoza sostuvo los puntos a favor de la implementación de esta app en la provincia: "Reducir las emisiones de todos los vehículos que no van a salir gracias a compartir el viaje y a reducir el tráfico. Y no solo eso, ante la economía que de hoy podemos disminuir los costos de andar en el auto ya que no es lo mismo que uno pague siempre la nafta que cuando lo distribuye entre 3 o 4 personas".

Otro aspecto que el legislador provincial destaca como no menor es "la importancia de sociabilizar en los viajes tanto matutinos camino al trabajo. Está comprobado que aquellas personas que inician su día o van camino al trabajo realizando algún tipo de sociabilización, son diferentes los niveles de estrés y el humor, ya que tener que afrontar ese viaje muchas veces es estresante en las primeras horas, porque uno va solo y medio dormido".

Además, otro beneficio sería que todas aquellas personas que contribuyan tanto al ambiente como a la disminución del tránsito por hacer carpooling tengan beneficios impositivos. "Poder reducir el impuesto automotor de ellos, como hoy en día lo tienen los híbridos que pagan la mitad de patente. Que las empresas que faciliten y fomenten que sus trabajadores lo hagan también puedan tener beneficios. Esto no tiene costo para el Estado, es una responsabilidad social y ambiental de cada persona que lo puede hacer, y si uno contribuye y también recibe una contribución propia".

caos vehicular micro 2.jpg Con el proyecto de carpooling se busca que se reduzca 75% el tránsito en horarios picos en los ingresos a la Capital.

"En carpoolear la persona se puede registrar tanto como poseedor de vehículo como una persona que quiere buscar viajes, puede hacer las dos cosas. Lo importante de esta ley que presentamos es que haya una app que sea la oficial o que esté permitida, como sucedió con Uber y Cabify, que hubo que registrarlas en la provincia. Aplicaciones que demuestren que son seguras para los pasajeros y para quienes ofrezcan los viajes, y se pueda llevar un registro verdadero de quiénes cumplen con este carpooling y los viajes compartidos, así de esta manera se puede hacer una trazabilidad verdadera y ver quiénes van a recibir estos beneficios", explicó Giambastiani.

Además, el diputado sostuvo que quien comparte el viaje "puede hacer una contribución con la persona que pone el vehículo en cuanto a la división de combustible cuando son viajes largos, o se puede 'donar' dinero. Es mucho más barato que pagar un viaje de Uber o Cabify, donde tenés una tarifa, donde hay una ganancia, donde se paga un servicio profesional para el chofer. En este caso, quien sube quizás quiere contribuir el valor el valor de un pasaje colectivo, que son $850".

Insistió que la idea es que se reduzcan los costos para quien pone el vehículo, para quienes compartan el viaje con su vecino o con un desconocido, y que aquellos que ofrecen su auto ayudando al ambiente y con la baja del tránsito, tengan un beneficio impositivo.

Esta app de carpooling cuenta con un sistema de validación de puntaje lo que ayuda a hacer match con aquellas personas que son seguras y que tengan los mismos intereses. "La idea de esto es que sea agradable para todas las personas que coincidan en gustos para hacerlo más agradable. Creo que cambiaría la realidad de Mendoza". Por el momento se aplica solo en Rosario.

El carpooling no necesita autorizaciones especiales

El legislador sostuvo que como no se trata de una actividad comercial, no necesita ningún trámite diferente. "El seguro debe estar al día para poder transitar, tiene cobertura contra terceros que es la obligatoria, es por eso que consideramos que es básico. Y como no se hace una actividad comercial, no están transportando pasajeros de actividad comercial, esto no necesita de un carnet profesional ni una habilitación especial, ni un seguro diferente al obligatorio. Tampoco necesitas tener un modelo especial de auto y la persona ya sabe qué tipo de auto tiene quizás su vecino y decide si ese viaje lo quiere hacer o no".

"Lo importante es que esto no es obligatorio para nadie. Entonces aquella persona que no se siente a gusto con hacer esto, o quizás no se siente aún con una confianza para hacerlo, o no entiende por qué debe hacerlo, no lo va a hacer, no está obligada. Pero para aquellos que sí lo hacen necesitamos un marco normativo para que sea legal para ellos y así también fomentarlo para todos", añadió Mauro Giambastiani.