Dalia tiene 76 años y empezó a estudiar antes de viajar a Italia para reencontrarse con su hija

►TE PUEDE INTERESAR: Ingreso a los colegios de la UNCuyo: más de la mitad de los alumnos sacaron notas inferiores a 5

Vende todo para poder ver a su hija y a su nieto en Italia

“Hoy tengo a mi única hija y a mi nieto muy lejos de San Rafael, por eso decidí vender todo e irme con ella. Hace dos años que no la veo”, expresó y agregó: "Fue una decisión difícil y el hecho de no haber estudiado me hacía sentir insegura para cumplir con miles de trámites, incluso para encarar el viaje, que emprenderé sola el 3 de diciembre próximo”.

Nacida el 11 de agosto de 1948, Dalia tuvo una vida de trabajo duro. Se desempeñó en la cosecha muchísimos años, incluso cuando se casó con Miguel Angel Lucero, con quien trabajaba codo a codo. Más tarde, con su horno a leña, elaboraba panes para vender.

"Cuando llegamos a Pueblo Diamante instalamos una panadería, nos iba bien, compramos un lote y nos hicimos la casa. También pudimos darle estudios a nuestra hija, que es licenciada en Administración”, repasa.

Pero la situación de la Argentina la terminó expulsando. "Valentino, mi nieto, me extraña y quiero ir a cuidarlo. A mi hija y su esposo les va bien, trabajan todo el día y pudieron comprar su casa. Ahora es mi turno, pero necesitaba reforzar conocimientos”, expuso, en diálogo con UNO.

“Pasé a segundo grado (en el CEBJA Nº 3-066 Profesora Norma Susana Díaz) y puedo decir que me desenvuelvo mucho mejor. Puedo hacer trámites, leer y enfrentarme al mundo”, reflexionó.

Micaela Cañada Sánchez, docente de Dalia en un aula anexa que funciona en la Biblioteca Popular Francisco Peñasco, recordó que la sanrafaelina comenzó la escuela en junio de 2023.

"Cuando llegó al aula escribía su nombre tiritando y reconocía alguna que otra letra. Fue muy constante y aplicada y sus ganas de salir adelante la llevaron a avanzar significativamente. Hoy, con 76 años y la lectoescritura adquirida, se va del aula para cumplir otro de sus sueños, partir junto a su hija”, sostuvo la docente.