El Partido Verde se rompió nuevamente y uno de sus diputados formó un monobloque en Diputados

Partido Verde- Emanuel Fugazzotto-Mario Vadillo.jpg El diputado Mauro Giambastiani llegó a la Cámara de Diputados de la mano de Emanuel Fugazzotto (izquierda) y Mario Vadillo (derecha) en las elecciones del 2023.

►TE PUEDE INTERESAR: Un ex candidato del Partido Verde tenía 75 videos de abuso sexual infantil en su celular

El 3 de septiembre el concejal de Godoy Cruz, Francisco Cordón, quien ocupa una banca gracias al sello verde, rompió y creó el monobloque "Defensa Ciudadana" que ahora integra el interbloque "Frente La Libertad Avanza".

Giambastiani siguió los pasos del ex comisario Cordón y formó un espacio propio

En conversación con Diario UNO, el diputado aseguró que mantiene grandes diferencias con el Partido Verde: resaltó que tienen una identidad de centro tirando hacia la centro-izquierda, mientras que él mantiene una visión de centro-derecha. Y sobre todo, se opone a la postura opositora acérrima que mantienen los verdes a las iniciativas del oficialismo tanto en Diputados como en el Senado.

Mauro Giambastiani.jpg El diputado Mauro Giambastiani aseguró tener diferencias ideológicas con el Partido Verde.

►TE PUEDE INTERESAR: El oficialismo anticipó la disolución del EPAS para que Irrigación regule el servicio de agua potable

"La salida -explicó- la motivó la votación de la venta de acciones de IMPSA, el RIGI, el blanqueo de capitales. Hay muchas políticas que vienen con lineamientos nacionales. Por ejemplo, el blanqueo y el RIGI son leyes nacionales donde nosotros simplemente estamos adhiriendo, no es que las venimos a sancionar nosotros".

"Ponerse en contra de estas medidas o votar diferente es complicar al gobierno de turno que necesita las herramientas necesarias para situaciones extremas como las que estamos viviendo hoy, tratando de devolver de un país que viene una decadencia y con una inflación estrafalaria", amplió.

La llegada de Milei reconfiguró a las estructuras partidarias

Que la llegada del economista Javier Milei al poder rompió las estructuras partidarias de todos los sellos políticos del país es una verdad a viva voz, que también confirmó Giambastiani: "Milei nos pide hacer política diferente con ideas nuevas", marcó.

Y continuó: "En el Partido Verde todavía costaba, principalmente en el orden de las ideas económicas o esas ideas que están muy atadas al centro, o a la centro-izquierda a veces, que no es lo que necesita la provincia. Entonces preferí tener un espacio propio donde yo pueda tener mi voz personal sin implicar ni obligar al Verde a tener que seguir un discurso mío".

"El Partido Verde hace un trabajo extraordinario, pero ya no coincidíamos. Es bueno poder hacer un paso al costado, dejar que ellos tengan su identidad propia, yo la mía y no dañar lo que ha sido el partido, al cual le tengo muchísimo respeto, principalmente por todo lo que me ha dado todos los años que militamos en conjunto", concluyó.

La relación con el diputado Fugazzotto

Giambastiani ingresó a la Cámara de Diputados en el 2023, en la lista que encabezaban el excandidato a gobernador Mario Vadillo y su segundo, Emanuel Fugazzotto. Con este último compartieron bancada en la Legislatura durante estos nueve meses, y mantenían un fuerte lazo de amistad, admitido por ambos.

vadillo fugazzotto.jpg El diputado Mauro Giambastiani afirmó que mantiene su buena relación con Emanuel Fugazzotto y seguirán, según él mismo advirtió a Diario UNO, trabajando en conjunto.

►TE PUEDE INTERESAR: La privatización de IMPSA convocó a 4 grupos económicos interesados en comprarla

"Tenemos muy buena relación, somos amigos por sobre todas las cosas, hablamos, dialogamos, hoy en día seguimos firmando proyectos en conjunto y como siempre dije, voy a trabajar con quienes levanten la bandera del ambientalismo, la transparencia gubernamental, el control del Estado. Es decir, voy a seguir trabajando con Fugazzotto porque creo que es lo que necesita Mendoza", explicó a Diario UNO.

¿Cómo quedó conformada la Cámara de Diputados de Mendoza?

La Cámara de Diputados quedó conformada por 14 bloques, nueve de ellos formados por una sola persona. Así, existen:

Bloque de la Unión Cívica Radical con 22 integrantes

Partido Justicialista con 7 miembros

El PRO - Propuesta Republicana con 4 integrantes

El bloque PRO - Libertad con 3 personas

La Unión Mendocina con 2 diputados

Y los monobloques: