La Justicia le prohibió recibir fondos al partido de Emanuel Fugazzotto por serias irregularidades

El juez federal Pablo Quirós le prohibió utilizar fondos por un año al Partido Verde.

Cuatro veces le pidió la Justicia Federal que presenten el balance y no lo hicieron

El Partido Verde viene arrastrando estas irregularidades desde abril 2024, cuando la Justicia Federal sancionó al partido con una multa equivalente al 10% por "la falta de presentación en tiempo y forma del balance correspondiente al ejercicio contable 2023".

El juez Quirós en ese momento, siguiendo el artículo 66 de la Ley de Financiamiento de Partidos Públicos, los intimó para que antes del 3 de mayo del 2024 presenteran el balance, bajo apercibimiento de duplicar una multa.

Cumplido el plazo de 30 días, ni Vadillo ni Fugazzotto, ni el resto de las autoridades del Partido Verde, lograron explicar el destino de los fondos recibidos, lo que llevó al magistrado a incrementar las sanciones e intimarlos nuevamente.

Quirós les dio plazo, nuevamente, hasta el 29 de junio pasado para presentar el ejercicio contable correspondiente, advirtiendo que, de no cumplir, suspendería cautelarmente todos los aportes públicos.

El juez federal Pablo Quirós.

A posteriori, el partido presentó un balance de 2023, pero no tenía la documentación que debían presentar de acuerdo a la acordada de la Cámara Nacional Electoral que establece paso por paso cómo se debe presentar un balance. Por lo que el Tribunal decidió, efectivamente, suspenderles cautelarmente todos los aportes públicos destinados al Partido Verde.

Por última y cuarta vez, el juez Quirós otorgó una última prórroga de 15 días para que el partido regularizara su situación, bajo la advertencia de que, si no lo hacían, se declararía no acreditado el origen y destino de los fondos.

Una vez más, el espacio político no cumplió, y como consecuencia, el juez federal decidió que, "pese a las intimaciones y sanciones aplicadas conforme al artículo 66 bis de la ley 26.215, el Partido Verde no presentó el estado contable anual de 2023". Por ello dio por sentado que "no se acreditó el origen ni el destino de los fondos recibidos por la agrupación durante ese período".

Por esta razón, el partido no puede usar ni recibir fondos, en principio, hasta agosto de 2025.

Emanuel Fugazzotto está imputado por estafa en otro caso

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto fue imputado -y lo sigue estando- en 2019 en una causa por una estafa millonaria que salpicó a funcionarios provinciales como Alejandro Gil (exsubsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad en el Gobierno de Paco Pérez), y que tiene como principal sospechoso a Ricardo Villarreal, tesorero de la Mutual AMSA (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza).

La investigación, liderada por la Fiscalía de Delitos Económicos, se centra en un esquema en el que Villarreal habría entregado préstamos sin control por $4,9 millones entre 2016 y 2018. A su vez, habría omitido, entre otras graves irregularidades, "la comunicación a la tesorería de la Provincia o el Municipio respectivo a efectos que practique los descuentos mensuales por recibo de sueldo a los tomadores", por lo que la cooperativa no obtuvo los reintegros correspondientes.

Gil habría sido quien se encargaba de reclutar a los beneficiarios de estos préstamos, entre los cuales figura Fugazzotto, señalado por los fiscales con un grado de responsabilidad por la facilidad con la que entregaron sus cuentas personales.

Emanuel Fugazzotto declaró como imputado en esta causa en 2019: "Este señor (Gil) me llama al celular y me pidió hacerle un favor, que consistía, en que le prestara mi cuenta porque la de él no la podía usar para unos inconvenientes".

"Entonces accedo, porque me explicaba que tenía que pagar unas deudas, y fuimos al banco, una vez que me hacen la transferencia, retiro el dinero por ventanilla y se lo doy a Gil", continuó el legislador que arriesga hasta seis años de prisión.

Fuentes cercanas a Fugazzotto, que pidieron anonimato, afirmaron que el diputado les ocultó su situación legal y les mintió sobre la imputación.

Diputados de todos los bloques preparan un pedido de desafuero para Fugazzotto

El diputado del Partido Verde podría tener los días contados en la Legislatura. Los rumores son fuertes y en los pasillos de la Casa de las Leyes ya se habla de que están preparando un desafuero y una expulsión como sucedió con la ex legisladora de La Unión Mendocina, Janina Ortiz.

emanuel fugazzotto.jpg

Lo que le recriminan a Fugazzotto en la Legislatura es que fue uno de los impulsores del desafuero de Ortiz. De hecho, antes de que asuma la ex legisladora, el legislador verde brindó una declaración que ahora se le volvió en su contra: "Janina Ortiz no debería asumir porque usó sus fueros para impedir que la Justicia la investigue por hechos de corrupción".