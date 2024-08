Una diputada del PRO se desprendió del Frente Cambia Mendoza en la Cámara Baja

Sol Salinas hablando.jpg Sol Salinas abandonó Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados.

La orden del expresidente para los dirigentes del PRO fue clara: formar un proyecto propio con el objetivo de volver a gobernar el país y hacerlo por primera vez en Mendoza.

Ahora, en el bloque del PRO sólo quedan Guillermo Mosso, Enrique Thomas y Gabriel Vilche, los alfiles de Casado.

Cómo va a funcionar Unión PRO

La diputada provincial Sol Salinas dialogó con Diario UNO y explicó el reciente cambio en el tablero político. "Es una decisión basada en los últimos resultados. El PRO no está dentro de Cambia Mendoza, por lo cual tenemos que reorganizarnos a nivel partidario", expresó Salinas.

Además, apuntó que "si hay ganas del radicalismo de seguir conformando o armando un frente, hay que parar la pelota y hacer un borrón y cuenta nueva en base a todo lo que ha venido pasando".

Sol Salinas.jfif Sol Salinas, la diputada del PRO que dejó el Frente Cambia Mendoza.

Lo que "venía pasando", según declaraciones tanto de Salinas como de Pradines y otros dirigentes del PRO, es que la UCR desplazó al partido de Macri del Gobierno provincial. "La vicegobernadora no logra tener una agenda de gobierno que haga que el PRO sea partícipe del Gobierno, y sobre eso nosotros entendimos que lo tenemos que lograr. Llevamos nueve meses y eso no pasa. La vicegobernadora estuvo más preocupada por la interna del PRO que por tener una agenda dentro del gobierno", criticó en una nota con UNO la legisladora, después de su reunión con Macri.

El nuevo monobloque, denominado Unión PRO, funcionará de forma independiente tanto de La Unión Mendocina como de la UCR. Sin embargo, Salinas afirmó que trabajará orgánicamente con Pradines, y además, que mantendrá reuniones con el radicalismo para discutir la posibilidad de reconfigurar Cambia Mendoza. El primer encuentro está programado para este miércoles a primera hora con el titular de la UCR en la provincia, Andrés Lombardi.

La nota que envío Salinas a las autoridades de la Cámara de Diputados

Hebe Casado "armó rancho aparte" y afirmó que tiene contacto con Milei

La vicegobernadora Hebe Casado perdió las elecciones internas del PRO el pasado 30 de junio por una diferencia de 200 votos.

Sin embargo, continuó con las reuniones dentro de su espacio con militantes y autoridades partidarias, pero alejada del sector del nuevo presidente Gabriel Pradines, ahora como parte de PRO Libertad que lidera Patricia Bullrich a nivel nacional.

Hebe Casado y Alfredo Cornejo.JPG La vicegobernadora Hebe Casado y el gobernador Alfredo Cornejo.

Casado reconoció que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) están trabajando muy cerca y hay altas posibilidades de que se termine consolidando un nuevo frente "para que al gobierno nacional le vaya bien", recalcó.

Además, subrayó que tiene estrecho contacto con el presidente Javier Milei, con quien está pendiente un encuentro en Buenos Aires.

En una charla con Diario UNO, la referente de Bullrich en Mendoza admitió que con el sector de Pradines (del sector del ex presidente del PRO, Omar De Marchi) "no se dio ningún tipo de acercamiento, pero nosotros no nos queremos quedar quietos".

El PRO Libertad en Mendoza

"Nos juntamos en el Valle de Uco, que era un punto intermedio para la gente del Sur y del Norte y la idea fue armar mesas de trabajo en cada uno de los departamentos y también provinciales para ir delineando políticas de Estado, con equipos técnicos y seguir sumando a más personas que quieran participar en esta iniciativa", comentó la médica inmunológa oriunda de San Rafael.

"Nos nos queremos quedar quietos. Somos un grupo que viene hace muchos años trabajando y creemos que podemos aportar mucho desde este lugar que de otro en particular. Y la gente se siente bien y cómoda trabajando desde este espacio", se diferenció del ala que obtuvo la conducción del PRO en Mendoza.

Hebe Casado Legislatura.jpg Hebe Casado aseguró, tras la derrota en las elecciones internas del PRO, que su sector "no se quedará quieto".

"Somos el PRO Libertad y vamos a aportar desde nuestro lugar y pensando en alianzas futuras con la convocatoria y formación de un frente y de otros sectores que quieran participar y que vamos a llevar adelante en Mendoza", afirmó Hebe Casado.