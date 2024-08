Gabriel Pradines, el titular del PRO local: "Macri nos pidió que nos preparemos para gobernar Mendoza"

GT6sKR1WIAAhWW1 (1).jfif De izquierda a derecha: el senador Gabriel Pradines, la diputada Cintia Gómez, la concejala de Tupungato Mónica Benítez, Mauricio Macri, la diputada Lula Balsells-Miró, la presidenta del PRO Mujeres de Mendoza Gisella Talquenca y el senador Martín Rostand.

En tanto, el sanrafaelino Martín Rostand, el tercero de la comitiva amarilla, expresó: "Feliz de integrar este equipo que se encolumna detrás de nuestro líder para trabajar sosteniendo un gobierno fundado en la Libertad, por una Argentina y una Mendoza cada vez más grandes".

La delegación, además, estuvo conformada por la diputada Cintia Gómez, la concejal de Tupungato Mónica Benítez y la presidenta del PRO Mujeres de Mendoza, Gisella Talquenca.

La gran ausente de la jornada fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien a pesar de haber viajado numerosas veces a Buenos Aires en los últimos meses, esta vez decidió, según su entorno, priorizar reuniones en Mendoza y no asistir al acto donde Macri asumió como el conductor nacional del PRO.

La diputada Sol Salinas también tuvo un encuentro con Macri

Por la mañana, la diputada Sol Salinas, quien tuvo la tarea expresa del expresidente de cuidar la institucionalidad del partido en la feroz interna que tuvo Casado con Pradines, mantuvo una reunión con Macri.

"Me pidió que trabajara codo a codo con Pradines para volver a poner en funcionamiento el partido y los órganos del partido, y por supuesto volver a recuperar la autonomía del partido con una agenda propia, que es la misma agenda que él está tratando de llevar a nivel nacional", expresó a UNO Salinas.

Sol Salinas y macri.jfif La diputada mendocina Sol Salinas y el expresidente Mauricio Macri.

Además, Salinas aseguró que Macri sabe y entiende que el PRO no co-gobierna Mendoza: "La vicegobernadora no logra tener una agenda de gobierno que haga que el PRO sea partícipe del Gobierno, y sobre eso nosotros entendimos que lo tenemos que lograr. Llevamos nueve meses y eso no pasa. La vicegobernadora estuvo más preocupada por la interna del pro que por tener una agenda dentro del gobierno".

El acto que Macri encabezará en CABA para relanzar el PRO

Macri encabezó este jueves a las 17 el acto de relanzamiento del PRO en La Boca, donde asistieron desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) hasta las autoridades parlamentarias y referentes provinciales del partido.

Macri.webp Mauricio Macri relanzará el PRO en un acto en CABA a las 17.

El cónclave del partido amarillo congregó a unas 1.000 personas. Allí se realizó un panel de renovación, donde una de las figuras fue el diputado nacional Martín Yeza, quien se presentó como flamante titular de la asamblea nacional el PRO.

Además, dentro de las nuevas filas del espacio fue presentada la la vicepresidenta primera e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y el vice segundo, Damián Arabia.

El evento contó también con un panel de gobernadores que integraron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los mandatarios de Entre Ríos, Frigerio, y de Chubut, Torres.

El encuentro entre Macri y Milei el lunes en la quinta de Olivos

Mauricio Macri y Javier Milei se reunieron el lunes a las 20.45 en la quinta de Olivos. Quien dió algunos detalles fue el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Fue una reunión de amigos”.

Manuel Adorni.webp El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló en su habitual conferencia de prensa sobre el encuentro entre Milei y Macri: "Fue una reunión de amigos".

En la habitual conferencia de prensa, el vocero sostuvo: "Milei no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos” , aunque destacó que "la relación entre el presidente Milei y el expresidente Macri siempre ha sido excelente".

Otra punta clave para entender la cercanía de Macri con Milei son las últimas declaraciones de Santiago Caputo, uno de los que se sienta en la mesa chica del Presidente. En una entrevista con TN, el asesor presidencial afirmó que tiene una excelente relación con el expresidente y que fue quien "sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar”

"Estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei”, concluyó.