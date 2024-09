Un ex candidato del Partido Verde tenía 75 videos de abuso sexual infantil en su celular

Maximiliano Solorza - caso material abuso sexual infantil en San Rafael.jpg Maximiliano Solorza, uno de los imputados en la investigación por distribución de material sexual infantil en San Rafael.

Con respecto al accionar de Ramos dentro del mundo de la explotación sexual infantil, al menos por ahora, los sabuesos confiaron a este medio que tienen claro que ha facilitado el material con una persona con la que comparte el gusto de este tipo de contenido, que probablemente sea de Buenos Aires.

Esto último lo comprobaron porque el video número 75, el que prendió las alarmas de una ONG lnternacional National Center for Missing and Exploited Children (que denunció a Ramos), lo envió a través de Facebook Messenger a una persona de la capital del país.

Como explicaron fuentes judiciales, Meta -la empresa dueña de esta red social- envía información constantemente cuando detecta materiales donde estén involucrado niños siendo abusados.

"Lo preocupante es que este video es de un niño que habla en español, de 8 años aproximadamente, siendo abusado sexualmente, y que afortunadamente ya hemos identificado a qué colegio pertenece porque tiene un uniforme del establecimiento", deslizó otra fuente cercana al caso.

El candidato del Partido Verde accedía al contenido por Telegram

En el curso de la investigación, descubrieron que los videos que tenía almacenados en el celular eran ingresados al dispositivo a través de la red de mensajería Telegram, conocida por su negativa a colaborar con la Justicia en estos casos.

Gabriel Ramos junto a Mario Vadillo.webp Imagen de campaña electoral del Partido Verde. Mario Vadillo y el detenido Gabriel Ramos.

El joven imputado, de acuerdo a lo que comentó una fuente judicial, había eliminado la aplicación dos días antes del allanamiento en San Rafael, lo que para los investigadores les indica que podría haber sido alertado por alguien de la medida judicial.

Sin embargo, desinstaló Telegram pero no eliminó el material de su teléfono, por lo que los peritos fácilmente pudieron encontrarlos.

El investigado recibió la domiciliaria

La defensa del acusado realizó un pedido, a pocos días de la detención, para que Gabriel Ramos recibiera la domiciliaria. A pesar de la insistencia de la fiscalía para que esto no ocurra, el 14 de agosto, 13 días después de su detención, le fue otorgado el beneficio por la Justicia.

"El primer domicilio que presentó no fue viable porque era una casa usurpada, no tenía conexión a la energía eléctrica regular, no tenía factura de luz, y el segundo domicilio nos opusimos rotundamente porque era frente de un colegio", deslizaron.

Y agregaron que consiguieron recién a la tercera vez que presentaron una casa, pero según aclararon se notificó a todas las familias del barrio de que esta persona está cumpliendo detención domiciliaria por este caso de tenencia de material de abuso sexual infantil.

El perfil del resto de los acusados según fuentes judiciales

"El perfil de Ramos es de una persona que tiene esas apetencias pedófilas, le gustan los varones andróginos de edad muy joven. Aún resta certificar si tiene alguna parafilia sexual", argumentaron.

Del resto de los detenidos, explicaron: "El más preocupante es (Valentín) Herrera (20), que sí estaba vendiendo material de abuso sexual infantil, es paradigmático el caso, porque tenía cerca de 80.000 contactos de Whatsapp solamente en su dispositivo, 19 billeteras virtuales y tres cuentas de criptoactivos. Le compraban material de abuso sexual infantil personas de España y Estados Unidos, sobre todo de España."

"Y ese sí tiene más de 1.000 videos de material de abuso sexual infantil, no sabemos dónde los conseguía, pero sí que los vendía", concluyeron.

El operativo que terminó con 12 detenciones

Los allanamientos se realizaron en calle Cabildo, Cuadro Nacional, barrio Constitución y calle Gutemberg de San Rafael. Durante los operativos se secuestraron computadoras, celulares, bicicletas, billeteras y otros objetos relacionados con diversos delitos de hurto y robo.

Las detenciones están relacionadas con delitos como tenencia, facilitación y comercialización de material de abuso sexual infantil, con un caso particular agravado por la edad de las víctimas.

La pesquisa del caso se inició a través de un alerta internacional porque los delincuentes cambiaban este contenido por criptomonedas.