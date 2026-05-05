El rugido de los motores fue silenciado por los gritos de pánico tras un accidente, que quedó gravado en un video. Lo que se promocionaba como el evento del año para los fanáticos del motor en la región de Popayán, Colombia, se transformó el reciente domingo en una de las mayores tragedias civiles de los últimos tiempos.
Video del fatal accidente: el instante en el que un Monster Truck aplasta a una multitud y mata a tres personas
El terrible accidente del “auto gigante” terminó con la vida de varias personas y decenas de heridos, en un evento que terminó en tragedia
Un Monster Truck, tras realizar un salto sobre una fila de autos chatarra, no logró frenar a tiempo y se incrustó en la zona de espectadores, provocando la muerte instantánea de tres personas.
Video del accidente en Colombia: el momento del impacto
Testigos presenciales aseguran que la exhibición transcurría con normalidad hasta que el conductor del “auto gigante” -una mole de más de cuatro toneladas y ruedas de casi dos metros de altura- perdió el control tras un aterrizaje forzoso.
"Vimos cómo el camión rebotó y, en lugar de girar, siguió derecho hacia las vallas. No hubo tiempo de correr, fue una fracción de segundo", relató un asistente que resultó ileso.
Las víctimas fatales del accidente, entre las que se encuentra un menor de edad, fueron alcanzadas por la estructura frontal del auto. Los servicios de emergencia locales se vieron desbordados ante la cantidad de heridos, trasladando a más de 15 personas a centros asistenciales cercanos con cuadros de diversa gravedad.
Fallas en la seguridad en el accidente: la lupa de la justicia
La fiscalía de turno ya ordenó el secuestro del auto y la detención preventiva del piloto para realizar los test de alcoholemia y toxicología de rigor. Sin embargo, el foco de la investigación apunta a dos frentes críticos:
- Falla mecánica: se investiga si el sistema de corte de combustible a distancia (RII), obligatorio en este tipo de shows, funcionó correctamente o si el pedal del acelerador quedó trabado.
- Infraestructura del predio: expertos en seguridad civil cuestionan la cercanía de las gradas a la pista y la falta de muros de contención sólidos (jerseys de hormigón) que pudieran frenar una masa de tal magnitud.
Un vacío legal
Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la falta de una regulación estricta para eventos de motor de alto riesgo en espacios públicos. Mientras las familias de las víctimas exigen respuestas, la organización del evento emitió un escueto comunicado lamentando lo sucedido, pero sin dar precisiones sobre las pólizas de seguro ni las habilitaciones correspondientes.
La comunidad permanece conmocionada. Lo que iba a ser una crónica de destreza y potencia, hoy se escribe con el dolor de una tragedia que, a primera vista, parece haber sido totalmente evitable.