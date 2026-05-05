Video del fatal accidente: el instante en el que un Monster Truck aplasta a una multitud y mata a tres personas

"Vimos cómo el camión rebotó y, en lugar de girar, siguió derecho hacia las vallas. No hubo tiempo de correr, fue una fracción de segundo", relató un asistente que resultó ileso.

Las víctimas fatales del accidente, entre las que se encuentra un menor de edad, fueron alcanzadas por la estructura frontal del auto. Los servicios de emergencia locales se vieron desbordados ante la cantidad de heridos, trasladando a más de 15 personas a centros asistenciales cercanos con cuadros de diversa gravedad.

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Fallas en la seguridad en el accidente: la lupa de la justicia

La fiscalía de turno ya ordenó el secuestro del auto y la detención preventiva del piloto para realizar los test de alcoholemia y toxicología de rigor. Sin embargo, el foco de la investigación apunta a dos frentes críticos:

Falla mecánica: se investiga si el sistema de corte de combustible a distancia (RII), obligatorio en este tipo de shows, funcionó correctamente o si el pedal del acelerador quedó trabado.

Infraestructura del predio: expertos en seguridad civil cuestionan la cercanía de las gradas a la pista y la falta de muros de contención sólidos (jerseys de hormigón) que pudieran frenar una masa de tal magnitud.

Un vacío legal

Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la falta de una regulación estricta para eventos de motor de alto riesgo en espacios públicos. Mientras las familias de las víctimas exigen respuestas, la organización del evento emitió un escueto comunicado lamentando lo sucedido, pero sin dar precisiones sobre las pólizas de seguro ni las habilitaciones correspondientes.

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La comunidad permanece conmocionada. Lo que iba a ser una crónica de destreza y potencia, hoy se escribe con el dolor de una tragedia que, a primera vista, parece haber sido totalmente evitable.