Un alumno de 14 años llevó un arma al colegio y amenazó con cometer una masacre

"Esto sucedió el viernes, pero el chico iba con el arma desde hace dos semanas", expresó la madre de uno de los estudiantes, revelando además la existencia de fotos, videos y mensajes de WhatsApp en los que el joven manifestaba su intención de llevar a cabo el ataque.

En diálogo con distintos medios, madres de la institución expresaron: “Hace dos semanas que esto ocurre. En un Facebook anónimo, amenazó con que iba a 'hacer mucho lío'. No se sabe quiénes son los padres del menor y nadie nos da una respuesta. Desde el colegio emitieron un comunicado en que decían que se están encargando y, supuestamente, vamos a tener una reunión”.

Por otra parte, señalaron que hay muchos estudiantes que no están yendo al colegio a partir de la amenaza de muerte que habría realizado el alumno armado. “Queremos estar tranquilas como madres, no voy a traer ni a mi sobrina ni a mi hijo hasta que no se resuelva. Si no, estamos exponiendo a los chicos a una situación grave que no sabemos si puede pasar”, plantearon.

Amenaza alumno arma.jpg El adolescente mostró el arma a sus compañeros por el grupo de WhatsApp y les dijo que iba a hacer una masacre

La gravedad de la situación generó un profundo impacto en la comunidad educativa, que busca respuestas y medidas preventivaspara garantizar la seguridad de todos los estudiantes.

Según informaron fuentes policiales, como en el caso hay un menor de edad implicado y el ámbito es la escuela, la Justicia interviene de oficio. Por lo tanto, si bien por el momento no hay una denuncia realizada, las autoridades judiciales comenzaron la investigación y la fiscalía llevará a las partes a tomar las declaraciones correspondientes. En la causa, interviene la Fiscalía Descentralizada de Gregorio de Laferrere.