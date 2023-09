Trucos caseros para que el lavarropas centrifugue bien

Trucos para arreglar el lavarropas cuando no centrifuga

lavarropas.jpg

Uno de los trucos, en caso de que el lavarropas no centrifugue correctamente tiene que ver con la carga de ropa. Parece mentira, pero muchas veces ocurre que se introduce más ropa de la que se debe y esto dificulta el movimiento y la operación de centrífugado.

Este problema de centrifugado también suele suceder con prendas grandes y pesadas o zapatillas, en donde el propio lavarropas suele frenar el centrifugado por motivos de seguridad.

También el filtro de drenaje puede ser lo que ocasione que no se haga bien el centrifugado. Si este se encuentra tapado, puede ser la razón principal para que no funcione bien el lavarropas. Para que esto no suceda siempre hay que revisar que los bolsillos no contentan monedas y otros elementos que puedan provocar este problema. Ahora, en caso de que haya sucedido, desconecte el lavarropas, retire el filtro y proceda a limpiarlo. Luego hay que colocarlo y hacer una prueba de centrifugado para confirmar que el problema dejó de existir.

lavarropas, centrifugado.jpg

Finalmente, también puede pasar que sea un componente electrónico el que moleste en el centrifugado. Esto puede pasar en los lavarropas más modernos. En este caso, lo mejor es consultar el manual del usuario, ya que allí puede consultar el código de error y lo que hay que hacer para solucionar el problema. Otro truco que suele funcionar es desenchufar y volver a enchufar.

Ahora, en caso de que usted no se sienta muy seguro o segura de aplicar estas tareas de reparación, lo recomendable es llamar a un profesional y estar seguros de que el trabajo quedará bien hecho.