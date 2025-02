Truco casero: cómo eliminar los hongos y prevenir la humedad en un mate de madera

truco casero (2).jpg

5 consejos sencillos para evitar la formación de hongos en el mate

Los hongos negros aparecen en mates de madera que han estado demasiado tiempo expuestos a la humedad. Esto puede ocurrir por un mal lavado, por dejar el mate con yerba durante muchos días o por una mala curación del mate.

Los hongos del mate pueden verse de color negro, grisáceo e incluso blancos y con textura aterciopelada. Además, pueden transmitir un gusto muy desagradable al mate, por eso no se recomienda preparar la infusión en estas condiciones. Con estos 5 consejos puedes prevenir la acumulación de humedad y formación de hongos en tu mate de madera

humedad.jpg

Siempre debes tirar la yerba al finalizar el día o cuando no tomes más mate. Enjuaga bien el mate con agua y déjalo secar en un espacio ventilado boca arriba. Asegurate de seguir bien los pasos de curado del mate, puede ser un procedimiento aburrido pero ayuda a generar una barrera resistente que además evita roturas en la madera. Si notas manchas negras, blancas o verdes oscuras en el interior del mate, no lo utilices hasta quitar la humedad. Guarda siempre el mate en un lugar seco y utiliza una servilleta o papel descartable para secarlo luego de cada uso.

Cómo eliminar los hongos del mate con un simple truco casero

Si todos los consejos anteriores no te sirvieron o ya es demasiado tarde y tu mate está lleno de humedad, no te preocupes. Existe un truco casero que a mi particularmente me salvó de tener que descartar mi mate de madera preferido.

mate.jpg

Para quitar los hongos y la humedad del mate de madera, simplemente debes llenarlo de agua hirviendo y dejarlo reposar durante unos 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, con ayuda de una cuchara pequeña raspa la superficie para quitar los restos de humedad y moho.

Para asegurarte de que los hongos realmente se vayan, puedes introducir por 3 minutos el mate de madera en un recipiente que se encuentre en el fuego con agua a punto de ebullición y un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio. Este truco casero también sirve para limpiar las bombillas del mate.