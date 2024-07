Toma aire al conocer el secreto para lograr el mejor MATAMBRE TIERNIZADO en el asado

Hacer un matambre asado a la parrilla, por más que parezca fácil, no es tan así, ya que hay que tomar varios recaudos, primero para que no se arrebate al ser un corte de carne fino, y segundo para que no salgo duro, como un chicle.

Hay varias técnicas que los carniceros recomiendan y que si se implementan antes de que el matambre llegue a los fierros calientes de la parrilla, la terneza y el sabor de este codiciado corte de carne, está más que garantizado.