Tiene 16 años, venció una leucemia y este lunes vuelve a clases a cursar cuarto año

Bruno Nazar- Alumno que venció una leucemia y vuelve a clases este lunes.jpg Bruno Nazar listo para volver a clases este lunes, luego de estar alejado por un año de las aulas, a consecuencia de una leucemia a la que le dio batalla y le ganó. Axel Lloret/ Diario UNO

Desde que le diagnosticaron una leucemia linfática aguda, Bruno estuvo dos meses internado de manera intermitente, cursando un tratamiento en el Hospital Central. Allí tuvo que hacer quimioterapia y poner pausa a la mayoría de las cosas que hacen los adolescentes de su edad.

"A pesar de que hubo muchos compañeros que se alejaron, hubo otros que realmente me hicieron el aguante y no me dejaron solo nunca. Mis amigos Julián, Yair y Fabricio, los chicos del barrio con los que nos criamos. Ellos a veces no salían para estar conmigo", valoró a sus hermanos de la vida y sostuvo que está preparado para nuevas aventuras y amistades en esta etapa que comienza el lunes.

Bruno junto a uno de sus mejores amigo, Julián..jpg Bruno junto a Julián, uno de los hermanos de la vida. Para él fue fundamental el acompañamiento de sus amigos en la recuperación contra la leucemia.

Docentes ocupados en el bienestar de su alumno

Durante el tratamiento contra una leucemia linfática aguda, Bruno tuvo 6 docentes que lo asistieron en las distintas materias con educación virtual. Pero además de los contenidos curriculares del tercer año se ocuparon de su bienestar y de estar a la altura de las circunstancias.

"Estoy muy agradecido por el trabajo que hicieron todos ellos, pero tengo un especial cariño por los profes de Geografía y Matemática. El profe Roberto (Matemática) pidió permiso para poder venir a mi casa, porque en las clases virtuales no entendía la materia. Por primera vez y gracias a él me gusta Matemática", dijo acompañado de su mamá Laura, un pilar fundamental para que se sobrepusiera a la enfermedad y dar este nuevo comienzo.

Ella se sumó a la charla con diario UNO y recalcó: "No tenemos más que palabras de agradecimiento para la escuela y para la Dirección General de Escuelas que una vez que supieron lo que pasaba se pusieron a disposición".

Bruno Nazar y su familia. Superó una leucemia y ahora vuelve a la escuela este lunes.jpg Bruno junto su pilar fundamental: la familia. Papá, mamá, sus tres hermanos mayores y sus sobrinos. Axel Lloret/ Diario UNO

"Los profes no sólo me ayudaron con las cosas de la escuela. Entendieron todo y se pusieron a la par mía. El lunes vuelve todo a la normalidad y estoy feliz y contento porque hace un año que no vivía esto. Ahora me enfoco en afrontarlo", recalcó.

"Todo pasa", el lema de Bruno tatuado en su piel

En los peores momentos de su salud, Bruno se aferró y trató de tener fortaleza mental para no deprimirse cómo él mismo dijo el tiempo que estuvo "tirado en la cama del hospital".

"Hay que ser fuerte mentalmente. Esa fue la manera en que encontré para sortear la etapa de la quimio y las consecuencias de estar aislado y no poder hacer las cosas que me gustaban. Gracias a mi familia y a mis amigos me mantuve enfocado en el tratamiento y mi esparcimiento fue mirar mucho fútbol", comentó llevando una camiseta de River del cual es súper fanático.

Bruno Nazar- Alumno del secundario que venció el cáncer el lunes vuelve a la escuela.jpg Fortaleza mental, buenos amigos y una familia unida fueron los pilares para la recuperación de Bruno. Gracias a la dedicación de sus profes estudió en educación hospitalaria todo 2024.

Una de las ideas que abrazó fue que "todo pasa" y que ninguna situación adversa dura para siempre.

"A un chico que esté pasando por lo que yo pasé, le diría que todo pasa, que nada es eterno. Hay que tener paciencia y estar fuerte de mente para pasar por el tratamiento que es lo más importante", aconsejó.

Los proyectos a futuro, tras ganarle a una leucemia

Una vez que se termine el tratamiento preventivo que puede durar un año más y que lo va a imposibilitar de realizar actividad física, apostará de lleno a estudiar profesorado de Educación Física.

Bruno tiene un catéter que disemina parte de los medicamentos a todo el cuerpo. Esto es lo poco que le queda y que le recuerda al mal trago de la leucemia. Está listo para afrontar lo que venga y está convencido de que tiene un ángel aparte: su hermano gemelo que está en el cielo y lo cuida.

"Hoy sé que es mi hermano el que me cuida. Hoy vuelvo a la normalidad y lo que me gustaría es que los profes me reten por hablar mucho, volver a charlar con ellos porque me gusta mucho la escuela", admitió inclinando la balanza a favor de la educación que tantas veces se cuestiona por los resultados académicos y se pierde de vista lo significativo que puede ser para un estudiante en un momento crucial en su vida.