Testimonios del más allá: El sueño de la hija rebelde

Corría el año 1930 y ese era un tiempo donde no había mucho más que juguetes e imaginación para combatir el ocio de un niño, pero esa casa en particular no sólo les ofrecía un jardín amplio, con rincones a descubrir para esconderse, sino algunas habitaciones que eran el mayor deleite de las pequeñas. Es que no se trataba solamente de un hogar familiar, sino la sede de un Registro Civil, porque su tío era jefe de esa dependencia, razón por la cual el Gobierno le había otorgado ese espacio donde dividía el trabajo y la vida cotidiana.

