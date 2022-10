Sonia, la creadora de Estoy Aquí Mendoza, el espacio donde cientos de mendocinos adoptan mascotas

estoy aqui mendoza 2.jpg Etos tres negritos fueron a las Jornadas de Estoy Aquí Mendoza para conseguir hogar. Foto: Facebook Estoy Aquí Mendoza

Con esta idea fueron al área de Salud Animal de la Municipalidad de Capital, para ver cómo podían comenzar. "En ese momento tenían una oficina llamada 'Construyendo puentes', donde nos ofrecieron hacernos la personería jurídica gratuita, para poder hacer cosas como las jornadas en el parque Central, o cualquier pedido a los municipios o al Gobierno. Así fue como nos gestionaron la personería jurídica y arrancamos. Empezamos dando charlas y luego comenzamos con las jornadas, a fines del 2017".

Sonia recordó: "Empezamos a ver cómo podíamos hacer para estimular y llegar a la gente, buscarle a la vuelta. Nos dirigimos a la gente común y corriente, no a los colegas rescatistas o tránsito. Queríamos sensibilizar, llegar a la gente, que vea a los animales de otra manera, a que los vean. Por eso, Estoy Aquí Mendoza es para llamar la atención".

Actualmente, en las jornadas que se realizan los sábados, desde las 16 en el parque Central, "cada vez, gracias a Dios, va más gente cuyas perras tuvieron crías. Las jornadas para nosotros además de poder adoptar a los perritos, es concientizar para que castren a las perras, y para los que encuentran cachorros en la calle lo mismo. Es castrar, castrar, castrar. La gente tiene cada vez más conciencia de esto y dónde pueden castrar gratis".

Una década llena de narices frías, pelitos y mucho amor

Hace 10 años que Sonia comenzó a recibir en su casa perritos que eran rescatados de la calle y ella les daba "tránsito", es decir, que los cuidaba y se hacía cargo de ellos mientras se les buscaba un hogar definitivo. Esto implicaba muchas veces tener que curarlos por heridas que traían y rehabilitarlos. Junto con Diana Starkman, una rescatista con quien generó una amistad y hoy ambas están a cargo de las jornadas de adopción en el parque Central.

"No cualquiera puede hacer tránsito. Hay que trabajar mucho el desapego. Yo les decía que dos meses era el plazo máximo, porque después tenés un problema de desapego, y empezás a pensar que el perro no va a estar mejor en otro lugar que con uno, que nadie lo va a cuidar como yo, que yo le conozco las mañas. Pero, también hay que pensar que cuando un perrito es adoptado, yo tengo ese espacio para otro que está allá afuera y lo voy a poder traer", es la filosofía que lleva Sonia y que aprendió durante estos 10 años.

"Más de 100 y pico de tránsitos tuve y todos adoptados. Hasta el día de hoy muchos me mandan fotos de cómo están, algunos ya viejitos, otros que ya no están y otros más que ni quiero preguntar por las dudas", relató Sonia, y agregó: "Al principio éramos una red de hogares de tránsito, pero después a alguien se le ocurrió cobrar, y frente a la desesperación del rescatista se produjo ese nicho. Hoy los tránsitos voluntarios, que no cobramos nada, somos los menos".

Sonia, quien es licenciada en Turismo, contó que vivió muchos años en Mar del Plata, donde trabajaba en Hotelería. Ya con dos hijos que nacieron en La Feliz, regresó a Mendoza y decidió trabajar en la ciudad de la costa solo durante las temporadas altas, hasta que se jubiló. Hoy sus hijos varones tienen 30 y 31 años. "Ellos me toleran", sostuvo entre risas, y agregó. "Me ayudan. Uno de mis hijos nos lleva todas las cosas al parque Central los sábados".

También habló de su marido, quien falleció hace ya algunos años. Dijo que el hombre era un peligro con los animales que ella llevaba para darles tránsito: "Primero se quejaba, 'otro perro más', pero después no los quería entregar", y rió nuevamente con ese pequeño, pero tan presente recuerdo.

Las jornadas en el Parque Central

Se realizan todos los sábados de 16 a 19, aunque con los días que se van estirando y están más lindos, suele extenderse unas horas más. "Tenemos unos 12 voluntarios, chicos jóvenes de entre 18 y 20 años. Son una nueva generación que los hemos entrenados, y están preparados. Ellos hablan con la gente, y nos ayudan a armar el kiosco, a recibir a las personas, registrarlos, ponerles su mantita a los animales y los pañuelitos para identificar los machos y las hembras. Conversan con la gente, hablan de la castración y de los cuidados que tienen que tener".

Pero también hacen un importante trabajo con los adoptantes: "Les explican sobre la tenencia responsable, la importancia de la vacunación, de la desparasitación, de las enfermedades que hay que prevenir, tanto con los tenedores que van como con los adoptantes".

Sonia explicó que, en las jornadas, les indican a las personas que llevan a los animales que la adopción es responsabilidad de ellos: "Nosotros promovemos la adopción, ustedes deciden si quieren o no. Pero hay momentos que nosotros nos tomamos la atribución de decir no cuando, por nuestra experiencia, sabemos que ese lugar no va a ser buen hogar. Muchas veces se enojan porque dicen que son pobres, que los discriminamos, y eso no tiene nada que ver, no es en eso en lo que nos fijamos".

Hace unas semanas hubo un caso que fue publicado en la cuenta de Facebook de Estoy Aquí Mendoza con un gatito. El michi estaba sobre los hombros de su cuidadora, y unas personas se acercaron para adoptarlo. "Fue impresionante porque no se quería ir con ellos. Ahí el animal nos estaba diciendo algo. Todo nos pareció sospechoso. Cuando es así, les decimos que se lo llevamos a su casa, y pusieron muchas excusas, hasta que se enojaron y se fueron. A los 15 minutos apareció otra adoptante y fue increíble como el gatito se subió a sus hombros".

Las cosas no son así nomás: "Cuando adoptan les hacemos firmar un contrato, que se lo entregamos al que dio el animal para que ellos estén en contacto, y a los adoptantes les decimos que no tengan la expectativa que todo va a funcionar bien desde el comienzo, y que tienen que darse un tiempo para adaptarse a la convivencia".

Las mejores fotos y los posteos más divertidos

La página de Facebook de Estoy Aquí Mendoza está repleta de imágenes de los perros y gatos que buscan un hogar para toda la vida. Pero van acompañados de sus historias, de cómo llegaron, de dónde vienen o simplemente de originales y ocurrentes descripciones de la notoria ternura y belleza que tienen.

"Una de las voluntarias es María José y generalmente es la que saca las fotos. Entre 700 y 1.000 fotos por jornada saca ella, y después me toca a mí el trabajo de subir las mejores. Los posteos y las historias también las escribo yo. Tengo esa habilidad de escribir y la tengo que usar para algo", destacó Sonia.

Dijo que quienes quieran sumarse para ser voluntarios de la ONG se pueden contactar con ellos por privado. A partir de allí, les envían un formulario para que completen con todos los datos, "y después les mando por mail el material para leer y entrenarse, para llegar a las jornadas con conocimientos. Esto es un trabajo, y los que persisten van a ser voluntarios. No tienen obligación de estar todos los sábados, pero por lo menos ir cada vez más".

En el caso de la ayuda del Estado, Sonia indicó: "No nos registran demasiado. La Muni de Capital nos sacó la personería jurídica y con eso nos permiten estar en el parque Central".

Debido a que tienen varios gastos con las mantas, pañuelos, papelería y demás, realizan sorteos o aceptan donaciones que son destinadas a los animalitos que buscan un hogar y que las jornadas sean un momento de mucho amor y alegría.