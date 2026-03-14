Sin lavandina ni vinagre: el truco para dejar las medias blancas e impecables

El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es un compuesto químico, líquido y transparente que se obtiene de manera artificial y comercial. Normalmente, se usa como antiséptico en heridas, para aclarar el pelo o blanquear superficies.

Y es justamente desde este último punto de blanqueamiento que parte el truco del agua oxigenada. Si colocas las medias sucias en una mezcla de agua con agua oxigenada y las dejas reposar durante unas 3 horas, puedes blanquearlas completamente.

agua oxigenada El agua oxigenada blanquea y remueve la suciedad agarrada.

Una vez que las retires de la mezcla de ingredientes, solo falta limpiar las medias con jabón o meterlas al lavarropas para potenciar el blanco, eliminar los restos de agua oxigenada y la limpieza de los tejidos.

Utiliza siempre el agua oxigenada con agua y no la mezcles con otros ingredientes o químicos potentes y abrasivos. Puedes realizar este truco siempre y con otras prendas de ropa.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con agua oxigenada?

Con agua oxigenada puedes limpiar muchas cosas de la casa. Este producto es ideal para desinfectar el cepillo de dientes y lavar las tablas de cortar alimentos.

El agua oxigenada también sirve para limpiar las juntas y azulejos de la cocina o el baño. Con este producto se puede limpiar la esponja de los platos, los repasadores y rejillas.

medias en agua Puedes usar este producto para limpiar muchas cosas de la casa.

Finalmente, puedes usar agua oxigenada para limpiar manchas de sangre en la ropa, neutralizar el olor a humedad y blanquear unas uñas amarillentas. Siempre que realices algún truco con este o cualquier otro producto, chequea el vencimiento y asegúrate de que no dañe la superficie a limpiar.