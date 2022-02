Sin Guaymallén, comenzó la convivencia real

Te puede interesar: La reina rebelde Julieta Lonigro volverá a reclamar en la Suprema Corte

Este lunes Sofía, la reina oficial de Guaymallén, no se hizo presente junto a las otras soberanas para representar a su departamento en el acto oficial de la apertura de la convivencia real. Según declaró Nora Vicario, Ministra de Turismo y Cultura, "Marcelino dio recibo y aseguró que su reina iba a estar presente así que va a venir", aseguró la funcionaria.

Lo cierto es que hasta pasado el mediodía Sofía no se había hecho presente en el lugar -y tampoco lo va a hacer, según averiguó Diario UNO-. Esto llevó a la crítica de parte de Soledad Reina, Presidenta de la Corenave, quien opinó que "es una falta de respeto a la Vendimia y a las otras 17 candidatas". Tras consultarle sobre alguna sanción, la ex reina de la Vendimia aseguró que depende del Ministerio, mientras que la ministra Nora Vicario negó que pueda haber alguna represalia esperanzada en que "ya va a llegar".

Modo "anti Vendimia" en la Bendición de los Frutos

Este domingo, por otra parte, sí estuvo presente en la Bendición de los Frutos. Sofía se presentó vestida de jean y remera, distinta a las otras reinas que estaban con una remera blanca y una falda floreada. También llegó sin corona y con una banda negra en el que decía "Guaymallén", sin distinción de cargo.

sofia grangetto reina de guaymallen.jpg Sofía Grangetto en la Bendición de los Frutos. Su cara lo dice todo. Foto: Verónica Lentini/Instagram

"Yo no vengo como reina, ni voy a competir con nadie, ni quiero sacarle el lugar a Julieta. Basta de cosificarnos como si las mujeres fueramos un fiambre, un producto, estoy recibiendo mucha violencia y me juzgan sin conocer. Podemos tener una representante con fundamentos, que este haciendo algo por el departamento o que ya lo haya echo y no poner una piba que no tiene idea de nada. Las exponen a las pibas a algo que no tienen ni idea, y hoy me paro desde otro lugar", declaró Sofía a Radio Andina.

En el lugar se la vio incómoda, alejada de sus compañeras e incluso dejó el lugar por su cuenta antes de que finalice el acto oficial. En un formato "anti reina" la joven, según le contaron a Diario UNO, se mostró ofendida por la situación e incluso despotricó contra funcionarios del Ministerio de Cultura acusando "destrato".

Sofia Grangetto.PNG

En las redes, además, la gran mayoría de sus compañeras de la corte se solidarizaron con Julieta Lonigro reconociéndola como Reina de Guaymallén 2022.

Vendimia Guaymallen.jpg

Comenzó la convivencia

Minutos después de las 8 comenzaron a hacerse presente las distintas soberanas para dar comienzo a la convivencia real. Las reinas de todos los departamentos, salvo Guaymallén, estarán conviviendo durante 5 días en el Hotel Fuente Mayor de calle Espejo de Ciudad.

Como todos los años las soberanas llegaron acompañadas del intendente o alguna autoridad del municipio y de las barras. Más de 100 personas se hicieron presente en el lugar alentando a las reinas que comienzan la semana de cursos y capacitaciones para prepararse a la corona nacional.

Sumado a intendentes y funcionarios de los departamentos también dijeron presentes en el comienzo de la Convivencia Real, Nora Vicatrio, Pablo Moreno y Fabián Sama, del Ministerio de Turismo y Cultura. Por la Corenave se hizo presente Soledad Reina, su presidenta.

Vendimia 2022 - Convivencia real2.jpeg

Junto a las 17 candidatas también estarán Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia 2020, y María Eugenia Serrani, Virreina Nacional de la Vendimia 2020.

A partir de este momento, realizarán juntas una multiplicidad de actividades y capacitaciones, en las instalaciones del hotel, visitas a medios y se perfeccionarán en diversos temas de Mendoza y de interés general.

Un saludo real

Junto a las 17 soberanas estuvieron presentes Mayra Tous, reina nacional actual, y la virreina, María Eugenia Serrani. “Ya sabemos que están acá, pero no por nosotras", comenzó diciendo en forma jocosa Mayra haciendo alusión a la presencia de las barras.

Vendimia 2022 - Convivencia real5.jpeg Falta la reina de Guaymallén en La Convivencia de las Reinas. Desde el Gobierno confían en que "ya va a llegar".

"Ya hablamos con las chicas y le comentamos lo importante que es el compañerismo en la convivencia pero sobre todo también desde el apoyo de todas las familias. Es importante que las familias entiendan que todas son mujeres, que todas tiene sentimientos", agregó la tupungatina.

"Aprovechen todas las capacitaciones y sobre todo sean muy felices. Feliz vendimia, aquí empezamos el recorrido hasta el 5 de marzo en la fiesta centra”, cerró emocionada con la calidez que la caracteriza.