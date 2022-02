El abogado de la reina paralela Julieta Lonigro anunció que volverán a reclamar en la Suprema Corte 

“Es inconstitucional lo que quieren hacer”, dijo Maximiliano Legrand –quien patrocina legalmente a Lonigro- en Canal Siete. “No se puede participar dos veces en la elección. Eso está escrito en el reglamento. Por eso vamos con otro recurso de nulidad en los próximos días. Sabemos que es difícil lograr una resolución antes del viernes, que es cuando comienza la Vía Blanca, pero lo vamos a intentar”, explicó.

sofia grangetto reina de guaymallen.jpg Grangetto, "de civil" en la Bendición de los Frutos. Foto: Verónica Lentini/Instagram

En el mismo dictamen de los supremos Omar Palermo (quien votó en disidencia), Mario Adaro y José Valerio, se planteó dirimir el tema a través de audiencias públicas, para continuar protegiendo el patrimonio mendocino, pero a la vez dando una chance a nuevas perspectivas tanto de género como del rol social y simbólico que deben cumplir las mujeres.

Además de eso, Legrand habló de una doble incoherencia en las decisiones de la comuna. Afirmó que, al mismo tiempo que dicen no querer reinas, presentan una. Y que una joven electa por parte del pueblo no puede participar, mientras otra designada únicamente por la clase política, es quien finalmente representará a sus vecinos.

Paula García, la presidenta de la Coreguay (Comisión de Reinas de Guaymallén) deslizó que el asunto se le fue de las manos al oficialismo de su departamento: “Deben reconocer cuando las cosas se les están saliendo de control. Hay dos mujeres siendo atacadas a través de las redes sociales. Nos guste o no lo que pasa, no podemos olvidar que se trata de dos personas, dos chicas. Y las dos merecen el mismo respeto.

Hostigaron a la reina

Este domingo trascendieron mensajes intimidatorios contra Grangetto, horas antes de que se presentara en la Bendición de los Frutos sin los atavíos tradicionales de las soberanas y vestida de manera casual. “Das asco. No te deseo la muerte, pero sí que se haga viral que como reina no servís. No cumplís el requisito de ser honesta”, le comentó un usuario de redes sociales.

Hostigamiento 270222.jpg La captura del mensaje intimidatorio que recibió Sofía Grangetto en sus redes.

"Vos y el puto de tu intendente quieren sacar algo que es tradición! (Sic) Yo no te conozco (...) Guaymallén tiene reina y se llama Julieta. Vos no existís, nunca presentaste un proyecto (...) Te merecés el peor maltrato del mundo por lo que le hiciste. Cada mujer tiene derecho a elegir ser o no reina, ¿por qué le vas a sacar el gusto?", escribió el hombre en un mensaje privado que le envió el domingo por la mañana.

"Si seguís adelante te deseo lo peor de todo y rezá por que la gente no se vuelva loca. El 60% de los vecinos de Guaymallén te odia. Y para que lo veas puedo etiquetarte en una publicación que hice. Más de 1200 comentarios en contra tuya, quiero que se haga viral", expresó este usuario, al que todavía no se sabe si alguien denunciará ante las autoridades.

Julieta Lonigro prepara una sorpresa

Los asesores de la joven anunciaron que “estará presente de varias maneras en la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central”, pero ante la consulta sobre si irán en los carros de otros municipios, García respondió de forma misteriosa “hay recetas que no se cuentan”. Ante la consulta de este diario, también habían anunciado días atrás que no querían dar a conocer cuál era su estrategia para que la joven tuviese visibilidad en los festejos más importantes del calendario vendimial.

Sin embargo, aclararon que tienen varias propuestas, y no de uno sino de varios departamentos, para poder formar parte de la celebración. Uno de los que probablemente ofrezcan una mano es Maipú, cuyo intendente Matías Stevanato ya les concedió el Museo del Vino para realizar la fiesta paralela a principios de diciembre.

“Hay que revisar muchas cosas de las que están ocurriendo”, dijo García ante los periodistas del programa Hola Mendoza. “Por ejemplo, hay que analizar los dichos del gobernador y algunas cosas que se están diciendo y no son ciertas. Como que quienes votaron a Julieta no eran ciudadanos del departamento. Se controló cada número de DNI para que eso se hiciera correctamente. Tenemos la lista y lo podemos demostrar”, culminó.