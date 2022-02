El intendente, apoyado por el gobernador Rodolfo Suarez, determinó que sea Grangetto la encargada de llevar nuevamente la banda y no Julieta Lonigro, la llamada reina paralela que fue electa en la Fiesta de la Vendimia del departamento no oficial que se llevó a cabo en Maipú.

Sofía Grangetto se presentó en la Bendición de los Frutos diferenciándose del resto de las reinas de los municipios. Se sentó junto a ellas pero se mostró visiblemente ofuscada. Sin el atuendo tradicional, la reina de Guaymallén dijo a la prensa: "El municipio sacó su ordenanza en 2021. No quería presentar más reinas. Yo no quiero estar acá".

"No vengo como reina, no vengo a competir, no vengo a sacarle el lugar a nadie. Quiero terminar con la violencia la mujer", dijo molesta.

"Basta de cosificar a la mujer. De exponer a la mujer como si fuera un fiabre, un producto. Me juzgan sin conocerme. Podemos tener un representante, alguien que haya hecho o esté haciendo algo por el departamento y no poner una piba que no tenga idea de nada", propuso.

"Me expuse a algo que no tenía idea con 19 años. Hoy estoy parada desde otro lugar", cerró su descargo.

Estas declaraciones llegaron después de que en sus redes sociales escrachara a quienes la hostigaron por privado por acatar la orden de la intendencia y presentarse nuevamente como reina de Guaymallén: