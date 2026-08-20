Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 20 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Siguen los cortes de agua por arreglos en las cañerías: qué zonas afecta
ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Siguen los cortes de agua por arreglos en las cañerías: qué zonas se verán afectadas hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca. Los trabajos se ejecutarán en las siguientes intersecciones:
- Vicente López y Juan Molina;
- Vieytes y Juan Molina;
- Zelarrayán y Salta;
- Estomba y Salta.
De esta manera estará afectado el suministro de agua en el sector comprendido por las calles Mendoza -San Juan; Juan Molina - Casanova; Zelarrayán; y Castelli, hasta la finalización de las tareas.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA informa: se programó un corte de agua para este viernes en zonas de la provincia de Buenos Aires por trabajos de mantenimiento.
- Detalles de la obra: se realizarán empalmes de cañerías en cruces específicos de Bahía Blanca, afectando el suministro en un sector determinado.
- Recomendaciones ante el corte: se sugiere almacenar agua, usarla con moderación para tareas esenciales y estar atento a comunicados oficiales.