Nuevo corte de agua por arreglo en cañerías deja sin servicio una zona bonaerense este miércoles

Los trabajos se ejecutarán en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado. Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Qué hacer ante una falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Hay que cuidar el uso del agua mientras dure el corte del servicio.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.