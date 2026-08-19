Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 19 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua por arreglo en cañerías deja sin servicio una zona bonaerense este miércoles
ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Nuevo corte de agua por arreglo en cañerías deja sin servicio una zona bonaerense este miércoles
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.
Los trabajos se ejecutarán en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado. Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anuncia interrupción del servicio en varias zonas de Buenos Aires por trabajos de mantenimiento programado.
- Trabajos de empalme: Se realizarán tareas de empalme de cañerías en la esquina de 25 de Mayo y Chile, afectando el cuadrante comprendido por Chile, Undiano, Berutti y Donado.
- Recomendaciones: Se solicita a los usuarios realizar reservas de agua y utilizarla solo para consumo e higiene personal hasta la normalización del servicio.