Si tenés carozos de dátiles en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlos

hueso o carozo de datil (1) El hueso del dátil, también conocido como semilla de dátil, es la parte dura y alargada que se encuentra en el centro del fruto, a menudo desechados. Foto Canva

Alta dureza y resistencia, ya que no se quiebra fácilmente.

Su material es 100 % natural y biodegradable, ideal para el reciclaje .

. Tiene baja porosidad, lo que evita la absorción de olores.

Tiene forma compacta, ideal para trabajos artesanales.

Tienen alta bioactividad.

Tiene un amplio abanico de usos tradicionales.

Lo cierto es que gracias a las ideas de reciclaje, hay miles de formas de reutilizar este tipo de carozos. Pueden ser usados como forraje para alimentar animales granja, como materia prima, para fabricar tableros aislantes o incluso aprovechar su aceite para elaborar jabones y productos cosméticos.

Este tipo de carozo es un tesoro para infusiones, ya que si se secan, tuestan y muelen se elabora un producto similar al café, pero libre de cafeína y muy aromático. Además, los huesos de dátil son conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular y su contribución al equilibrio lipídico, tienen proteínas, fibra dietética y constituyen una fuente significativa de minerales esenciales como potasio, magnesio, fósforo, zinc y calcio.

hueso o carozo de datil (2) Los huesos de dátil están lejos de ser servibles, su versatilidad los hace valiosos para distintas aplicaciones y usos cotidianos. Foto The Conversation

Beneficios de esta idea de reciclaje