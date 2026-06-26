Si te olvidas lo que estabas a punto de hacer, te contamos qué significa psicológicamente

Primero, para la psicología tiene una fuerte relación con el estrés. Cuando alguien tiene estrés intenso o crónico, el exceso de cortisol empieza a afectar estructuras cerebrales clave para la memoria, como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Es decir, sostener la concentración y organizar esa información empieza a ser difícil incluso aunque sea con la lista del supermercado o que no te acuerdes lo que tenías que buscar en la heladera.

Además, suele pasar que cuando una persona viene pensando algo y cambia rápidamente de ambiente, por ejemplo del comedor a la cocina, el cerebro tiende a olvidar lo que estaba haciendo. Este efecto se llama para la psicología: "efecto umbral".

Al pasar de una habitación a otra nuestro cerebro asume que una función ha culminado y otra está empezando, por lo cual tendemos a olvidar cosas. Foto Canva

Al cambiar de lugar, el cerebro interpreta que has terminado una función y empieza otra. Tu memoria se reorganiza y parte de la información previa se vuelve inaccesible. Es como si en el teatro comenzara una nueva escena, con nuevo decorado, y el guion anterior se archivara en un cajón, tu mente funciona igual.

Pero tranquilo/a. Afortunadamente, estos olvidos cotidianos y "menores" no significan ningún deterioro al que haya que estar atentos, pues afectan por igual a jóvenes y mayores. Esto quiere decir que es un efecto secundario de cómo nuestra mente organiza la experiencia, y no una señal de alarma ante una posible demencia.