Se cumplió el "ultimátum" para exigir la RTO pero aún no hay fecha para empezar con las multas

De esta forma, continúan las recomendaciones -cada vez más enfáticas- y el pedido de hacer el trámite, sin que por ahora haya multas. Eso podría cambiar de la noche a la mañana.

marcelo calipo.jpg Marcelo Calipo, el director de la Policía de Mendoza, evitó dar fechas pero dijo que habrá multas "en las próximas semanas".

Cuándo habrá multas por no tener la RTO

En enero, las autoridades avisaron que la RTO ya estaba vigente. En aquel momento aclararon que no se sancionaría a quienes tuvieran turnos asignados para asistir a los talleres hasta el mes de abril inclusive. Pasado ese periodo, vendrían las penalizaciones.

Después la directiva se desdibujó y se habló de alargar una instancia intermedia destinada "generar conciencia". Pasaron cuatro meses.

Lo concreto es que la medida no es sencilla de implementar. La RTO se exige a autos que tengan más de 3 años y motos de más de 2.

Y el problema es que -de acuerdo con un estudio publicado en 2020 por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)- el parque automotor del país tiene una antigüedad promedio de 14,8 años. En el caso de algunas zonas de Mendoza, esa cifra alcanza los 17 años.

O sea que son vehículos viejos. La vetustez de los rodados implica que casi todos los conductores deben destinar plata para hacer las reparaciones correspondientes, en un contexto en el que -de acuerdo con cifras del INDEC- la pobreza alcanza el 44,6% de la población en el Gran Mendoza; un número que fue cuestionado pero que de todas maneras enciende las alarmas.

Calipo, el director de la Policía, no quiso entrar en esa discusión. "No puedo dar una fecha, pero en las próximas semanas vamos a comenzar a exigir la RTO, que no sólo se pide en Mendoza sino también fuera de la provincia", detalló.

Ante la consulta de este diario, fuentes oficiales informaron que se ha constituido un comité bajo la órbita de la Dirección de Seguridad Vial para analizar cómo se concretará "paulatinamente" la exigencia de la revisión y la aplicación de las multas.

Por lo bajo, de todas formas, admiten que lo más probable es que en lo inmediato "se exija la RTO aunque sin labrar todavía las infracciones".

Talleres RTO.jpg La afluencia a los talleres donde se hace la RTO depende de la época del año.

El ambiente en los talleres que hacen la RTO

Será un trabajo arduo: en Mendoza, según informó el Jefe de la Policía Vial, Javier López, los uniformados controlan a unos 100.000 vehículos por día. Desde que comenzó el año, se labraron 44.756 actas.

Si además de el seguro, la tarjeta verde y el carnet de conducir se pidiera la RTO, la cifra de infracciones se dispararía.

Entre tanto, los talleres siguen haciendo controles. Recibieron una primera ola de vehículos durante las vacaciones, ya que había muchos mendocinos que salían de la provincia y querían tener todo en regla. Pero luego hubo un bajón, salvo el leve repunte que acompañó la apertura de la frontera con Chile.

