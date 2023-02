San Rafael tiene nuevo obispo designado por el Papa: Carlos María Domínguez

Quién es el nuevo obispo de San Rafael

Carlos María Domínguez.jpg Carlos María Domínguez, el octavo obispo de San Rafael.

El ahora flamante obispo nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1965. Fue ordenado sacerdote en la Orden de los Agustinos Recoletos el 13 de marzo de 1993 por Domingo Salvador Castagna, obispo de San Nicolás de los Arroyos.

Elegido obispo titular de Vita y auxiliar de San Juan, el 22 de abril de 2019 por el papa Francisco, recibió la ordenación episcopal en el estadio cubierto del Parque de Mayo de la vecina provincia, el 29 de junio por Jorge Eduardo Lozano, arzobispo sanjuannio.

El 5 de febrero de 2022, tras aceptar la renuncia de Taussig, Francisco lo nombró administrador apostólico de San Rafael.

En la Conferencia Episcopal Argentina es referente de la Pastoral de Juventud Argentina; en la Comisión Permanente es delegado suplente de la Región Cuyo; miembro de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia (Cevilaf) y miembro del Consejo de Asuntos Económicos por la Región Cuyo. Su lema episcopal es "Alegres en la esperanza".

La diócesis de San Rafael

La diócesis de San Rafael fue erigida el 10 de abril de 1961 con la bula Ecclesia Christi del papa Juan XXIII, y comprende, en Mendoza, los departamentos de General Alvear, Malargüe y San Rafael. Por Breve Apostólico del 12 de octubre de 1962, el papa Juan XXIII declaró patronos principales a la Bienaventurada Virgen María Inmaculada de Lourdes y a San Rafael Arcángel y patrono secundario a San José, esposo de la Madre de Dios.

Según el Anuario Pontificio 2022, la superficie de la diócesis es de 87.286 km2; su población asciende a 298.230 habitantes, de los cuales el 85% es católico. Cuenta con 31 parroquias, 105 sacerdotes (67 diocesanos y 38 religiosos), 5 diáconos permanentes; 31 seminaristas mayores, 192 religiosos y 187 religiosas, 1 monasterio femenino; 11 casas de religiosos; 19 casas de religiosas y 17 centros educativos.

Obispos

Raúl Primatesta.jpg Raúl Primatesta fue el primer obispo de San Rafael. Después fue cardenal y alcanzó triste fama al ser nombrado por numerosos testigos como cómplice la de la dictadura militar. Lo señalaron como párticipe del robo de bebés de mujeres que fueron secuestradas en Córdoba.

Su primer obispo fue Raúl Francisco Primatesta (1961-1965), años después denunciado como cómplice del robo de bebés durante la dictadura. Lo sucedió en San Rafael Jorge Carlos Carreras (1965-1969). Tercer obispo fue Oscar Félix Villena (1970-1972); el cuarto obispo diocesano de San Rafael fue León Kruk (1973-1991); el siguiente fue Jesús Arturo Roldán (1991-1996); el sexto fue Guillermo José Garlatti (1997-2003); el séptimo fue Eduardo María Taussig (2004-2022) y ahora Carlos María Domínguez es el octavo obispo de San Rafael.

Fuente: AICA.

►TE PUEDE INTERESAR: El Papa aceptó la renuncia del obispo de San Rafael Eduardo María Taussig

Las polémicas con Taussig

Taussig.jpg Monseñor Taussig dejó San Rafael tras 17 años de gestión en la diócesis.

Eduardo María Taussig fue durante casi 18 años el obispo de San Rafael.

En julio de 2020 en plena pandemia de coronavirus una decisión suya provocó una reacción de los sectores más radicalizados de la grey católica sanrafaelina. El obispo había dispuesto que la hostia se entregue en la mano y no en la boca, por razones sanitarias de protocolo. Sin embargo, un número importante de fieles se resistió y organizó una movilización para expresar su descontento.

A los pocos días tres curas de Malargüe desobedecieron la orden respecto de la forma de dar la comunión y recibieron una sanción. Fueron Ramiro Sáenz, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario; Alejandro Casado, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y Alejandro Giner, de la parroquia de San Cayetano.

“Repruebo esta innovación y dispongo que cese de inmediato. Por el contrario, los exhorto a que la comunión sea distribuida y recibida conforme a las indicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina y me veré obligado a tomar medidas que puedan incluir el retiro (o la suspensión) de las licencias ministeriales”, señaló entonces Taussig.

Casi al mismo tiempo dio detalles y ratificó la decisión de cerrar el seminario diocesano Santa María Madre de Dios, luego de la polémica por la entrega de la hostia en la mano y no en la boca que desencadenó una serie de reclamos que incluyó hasta una manifestación de personas que se arrodillaron frente al lugar. De cualquier modo el seminario igual iba a ser cerrado.

Ya hacia fin de ese mismo años 2020 se produjo otro incidente con ribetes de escándalo, cuando en la misma sede del Obispado de San Rafael un cura párroco agredió a golpes de puño al obispo Taussig.

camilo-dibjpg.jpg Camilo Dib, el cura que le pegó a Taussig.

Camilo Dib, vicario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Malargüe, le dio dos puñetazos al monseñor y luego lo empujó hasta la cocina, donde Taussig terminó en el piso.

Dib habría alentado a fieles a realizar un escrache al obispo tras la decisión de cerrar el seminario. Fue una marcha días antes en la que se leyeron carteles que decían "Monseñor traidor", "Lobo vestido de cordero", "Estamos huérfanos de pastor", "No al cierre del seminario", "Pedimos un visitador apostólico", mientras similares mensajes fueron colgados en otra protesta frente a la sede del obispado en San Rafael.

El seminario no se reabrirá

Carlos María Domínguez, ahora flamante obispo descartó el año pasado que el seminario Santa María Madre de Dios sea reabierto, al menos en un futuro cercano.

"No me corresponde a mí, en este momento como administrador apostólico, plantear la decisión de reabrirlo o no", dijo en febrero de 2022.

Y enseguida desalentó las expectativas de que sea revisada la decisión tomada en 2020 . La respuesta de Domínguez a los periodistas sobre el tema fue breve pero contundente: "Está bajo la jurisdicción del Clero y en un horizonte cercano no se va a plantear la reapertura del seminario".

►TE PUEDE INTERESAR: El nuevo titular del Obispado de San Rafael no reabrirá el seminario que cerró Taussig