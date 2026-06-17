La provincia de Mendoza, una de las más importantes de la Argentina por su producción vitivinícola y su imponente cordillera, pero además por un fenómeno único que emerge entre los rincones sanrafaelinos para deslumbrar de belleza con las Salinas del Diamante.
Parecieran ser una laguna enorme, pero en realidad es una mina de sal donde el cielo se refleja en la tierra siendo un caso único en la región mendocina.
Salinas del Diamante: en Mendoza un fenómeno único en la región hace que el cielo se refleje en la tierra
Sobre la ruta nacional 144, en el distrito de El Nihuil, provincia de Mendoza a aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de San Rafael se encuentran las famosas Salinas del Diamante. La ruta de acceso es toda de asfalto y con tan sólo un camino de 400 metros de ripio por el desvío de la ruta que avisa el ingreso a las salinas, se trata de un lugar fue declarado Área Nacional Protegido de la provincia por una particularidad única ante la vista de los turistas. Más bien es un fenómeno que sorprende por su curiosa formación.
Desde el año 1916 la familia Remaggi quienes administran el establecimiento, decidieron abrir sus puertas al público para observar una laguna de mar que se evaporó y formó un fenómeno mendocino poco visto en otros rincones de la provincia. Se trata de un cúmulo enorme de sal a cielo abierto que se formó por la evaporación misma del agua de mar que, por el movimiento de la tierra, había quedado estancada formando una laguna.
A diferencia de lo que pasa en las Salinas Grandes ubicadas en las provincias de Salta y Jujuy, donde la sal acumulada producto de la evaporación de un agua que emergió de la tierra; y diferente a las Salinas de Bebedero en San Luis donde el agua evaporada provenía de lluvias y glaciares; en las Salinas del Diamante el agua que se evaporó era puramente marina. Un fenómeno impensado para esta zona.
Pareciera increíble el cómo, pero el agua de mar llegó hasta este lugar gracias a los diferentes movimientos de la tierra, y también por el movimiento de las placas, haciendo que se formara hace millones de años, una depresión en la superficie, el agua de mar se contuvo en este lugar formando la laguna que refleja en sí un espejo celestial.