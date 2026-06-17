Salinas del Diamante: en Mendoza un fenómeno único en la región hace que el cielo se refleje en la tierra

Desde el año 1916 la familia Remaggi quienes administran el establecimiento, decidieron abrir sus puertas al público para observar una laguna de mar que se evaporó y formó un fenómeno mendocino poco visto en otros rincones de la provincia. Se trata de un cúmulo enorme de sal a cielo abierto que se formó por la evaporación misma del agua de mar que, por el movimiento de la tierra, había quedado estancada formando una laguna.

Embed - UN TESORO GEOLÓGICO EN EL SUR DE MENDOZA - Ubicadas a solo 60 kilómetros de la ciudad de San Rafael, las Salinas del Diamante se consolidan como uno de los atractivos naturales más fascinantes del sur mendocino, destacándose por sus inmensas superficies blancas que, en determinadas épocas del año, adquieren un característico tono rosado. - Este fenómeno visual, que convierte el paisaje en una postal de otro mundo, es el resultado de la interacción química entre sulfitos y sulfatos solubles en agua con el cloruro de sodio y la humedad ambiental. @elsietetv UN TESORO GEOLÓGICO EN EL SUR DE MENDOZA - Ubicadas a solo 60 kilómetros de la ciudad de San Rafael, las Salinas del Diamante se consolidan como uno de los atractivos naturales más fascinantes del sur mendocino, destacándose por sus inmensas superficies blancas que, en determinadas épocas del año, adquieren un característico tono rosado. - Este fenómeno visual, que convierte el paisaje en una postal de otro mundo, es el resultado de la interacción química entre sulfitos y sulfatos solubles en agua con el cloruro de sodio y la humedad ambiental. sonido original - El Siete Canal 7 de Mendoza en las Salinas del Diamante.

A diferencia de lo que pasa en las Salinas Grandes ubicadas en las provincias de Salta y Jujuy, donde la sal acumulada producto de la evaporación de un agua que emergió de la tierra; y diferente a las Salinas de Bebedero en San Luis donde el agua evaporada provenía de lluvias y glaciares; en las Salinas del Diamante el agua que se evaporó era puramente marina. Un fenómeno impensado para esta zona.

Pareciera increíble el cómo, pero el agua de mar llegó hasta este lugar gracias a los diferentes movimientos de la tierra, y también por el movimiento de las placas, haciendo que se formara hace millones de años, una depresión en la superficie, el agua de mar se contuvo en este lugar formando la laguna que refleja en sí un espejo celestial.